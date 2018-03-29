苹果“降频门”引起59宗诉讼 将会合并为集体诉讼

新浪科技讯 北京时间3月29日上午消息，如果iPhone电池老化，苹果会故意限制手机的速度，这件事引发苹果“降频门”，闹得沸沸扬扬，目前已有59起独立诉讼指向苹果。近日，这59起诉讼将会合并，变成一宗集体诉讼案。

目前首席律师和法院所在地尚未确定。照估计，合并诉讼案原告将向苹果索赔，要求苹果支付律师费，免费更换电池，他们还会要求苹果开展营销活动化解欺诈问题。苹果“降频门”已经引起加拿大、中国、法国、意大利的调查，在美国国内，司法部和SEC也在调查。

2016年，苹果推出iOS 10.2.1系统，苹果对系统做了调整，防止手机因为电池老化意外关机。最开始时，新调整只针对iPhone 6、6s、SE，不过在iOS 11.2系统中进一步覆盖到iPhone 7。

去年12月，苹果承认对iPhone限速，消费者十分不满，因为iPhone变得越来越慢，而App、iOS的要求却越来越高。一些人向苹果发起诉讼，他们认为苹果故意让iPhone减速，使得手机提前报废，引诱消费者购买新手机。(星海)