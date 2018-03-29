软银旗下投资基金Vision Fund将控制100家科技公司

新浪科技讯 北京时间3月29日凌晨消息，本周二，日本软银集团CEO孙正义得力助手、该公司千亿美元投资计划Vision Fund负责人拉吉夫·米斯拉（Rajeev Misra）宣布，Vision Fund在已投资30家公司的基础在，将在未来两年内再投资30家公司。

拉吉夫表示，该投资基金的投资目标是，在投资战略部署完成后成为100家科技公司的最大股东，旨在建立一个世界上最大的科技公司生态圈。

与此同时，拉吉夫还表示，Vision Fund也将推动其投资的各个公司间的合并计划。软银集团投资了Uber和Grab两家打车公司，并帮助策划了这两家公司的合并交易，该交易已于本周早些时候公布了。

截至目前为止，Vision Fund的重点投资对象包括Uber、ARM Holdings、英伟达、和WeWork等明星企业。该投资基金是由软银集团控制的，不过也接受了来自沙特阿拉伯的公共投资基金（Public Investment Fund）的投资，后者贡献了约450亿美元资金。Vision Fund的其他合作者还有阿联酋的穆巴达拉投资集团（Mubadala Investment Co）、苹果公司、富士康集团、高通公司、和夏普公司等。

拉吉夫称，该基金的投资策略不仅仅局限于国内本土市场，还将与其他国家该基金的合作者一起投资海外市场。

该基金还将积极推动旗下投资的各个公司间的合作，建立一个受软银和该公司CEO孙正义控制或深刻影响的公司网络。为此他举例称，在去年拿到该基金4.5亿美元投资的房地产经销网站Compass就在使用由另一家该基金投资的办公场地出租公司WeWork提供的办公空间。

据熟悉该基金运作的消息人士透露，在最近接收到来自其他美国公司70亿美元的注资后，Vision Fund已经拥有将近1000亿美元资金可用于投资。（小宝）