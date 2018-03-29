新浪科技> 业界 > 正文

软银旗下投资基金Vision Fund将控制100家科技公司

软银旗下投资基金Vision Fund将控制100家科技公司
2018年03月29日 06:21 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间3月29日凌晨消息，本周二，日本软银集团CEO孙正义得力助手、该公司千亿美元投资计划Vision Fund负责人拉吉夫·米斯拉（Rajeev Misra）宣布，Vision Fund在已投资30家公司的基础在，将在未来两年内再投资30家公司。

　　拉吉夫表示，该投资基金的投资目标是，在投资战略部署完成后成为100家科技公司的最大股东，旨在建立一个世界上最大的科技公司生态圈。

　　与此同时，拉吉夫还表示，Vision Fund也将推动其投资的各个公司间的合并计划。软银集团投资了Uber和Grab两家打车公司，并帮助策划了这两家公司的合并交易，该交易已于本周早些时候公布了。

　　截至目前为止，Vision Fund的重点投资对象包括Uber、ARM Holdings、英伟达、和WeWork等明星企业。该投资基金是由软银集团控制的，不过也接受了来自沙特阿拉伯的公共投资基金（Public Investment Fund）的投资，后者贡献了约450亿美元资金。Vision Fund的其他合作者还有阿联酋的穆巴达拉投资集团（Mubadala Investment Co）、苹果公司、富士康集团、高通公司、和夏普公司等。

　　拉吉夫称，该基金的投资策略不仅仅局限于国内本土市场，还将与其他国家该基金的合作者一起投资海外市场。

　　该基金还将积极推动旗下投资的各个公司间的合作，建立一个受软银和该公司CEO孙正义控制或深刻影响的公司网络。为此他举例称，在去年拿到该基金4.5亿美元投资的房地产经销网站Compass就在使用由另一家该基金投资的办公场地出租公司WeWork提供的办公空间。

　　据熟悉该基金运作的消息人士透露，在最近接收到来自其他美国公司70亿美元的注资后，Vision Fund已经拥有将近1000亿美元资金可用于投资。（小宝）

孙正义科技公司
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有