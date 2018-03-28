人工智能整合专利数据 自动评估推动产融深度结合

本报记者 朱萍 北京报道

近日，世界知识产权组织发布年度报告称，世界各地发明者在2017年通过产权组织共提交了243500项国际专利申请，比上一年增长4.5%。其中，中国公司和个人共申请48882项国际专利，与去年同期相比增长了13.4%。

不过，我国专利量虽庞大，但在应用方面，尤其专利数据挖掘方面还处于比较初级的阶段。有专家指出，这既需要相关部门和机构进一步提升数据开放程度，也需要更多资本和力量投入到数据加工以及知识产权大数据技术研发中去。

3月26日，融多易创始人吴雪芹在接受21世纪经济报道记者采访时指出，专利数据是一座金矿，数据本身并不会产生任何价值，但借助人工智能手段就能快速发现“矿脉”。“通过对专利数据的深度解析，可以了解技术发展的路线、竞争对手动态等，也可以培养和促进企业的创新能力，有熟知知产金融政策的法律平台进行保障。”

高价值文本

专利数据不仅包括专利说明书，也包括与专利密切相关的科技期刊论文、相关法律裁判文书、转让许可情况、企业信息等数据。

联合国机构在最新一份报告中说，对产权组织专利、商标和工业品外观设计等知识产权申请服务的使用在2017年再创纪录。中国成为通过产权组织提交国际专利申请的第二大来源，并有望在未来三年内超过美国，成为国际专利申请的世界领跑者。

对于中国近年来的专利技术发展，世界知识产权组织总干事弗朗西斯·高瑞在一份声明中指出，中国已经从主要的技术使用者转变为技术生产者。“中国对国际专利体系的使用大幅增加，表明随着中国经济继续迅速转型，中国的创新者日益把目光投向外面，期待将自己的创意传播到新市场。”

同时，根据世界知识产权组织的数据，全世界80%的技术信息，90%的专利信息，存且仅存在于专利文本中。换言之，专利文本有着极高的价值。

不过，一直从事技术转移工作、同时也是认证专利评估师的吴雪芹指出，世界很多国家和组织内部因为行政管理归口不同，用户在使用时需要对多个数据库进行检索，因为专利数据资源散落在不同的数据库中，整合与关联度不高，这对于知识产权服务工作者来说，也是一个十分繁杂的过程。与此同时，还存在语言与各国法律法规的差异，造成检索困难。据了解，未经处理的专利文本，漏检率可高达90%以上。

吴雪芹向21世纪经济报道记者指出，人工智能可以很好地解决这个问题，即把知识图谱技术引入专利数据库建设中。有了技术路径的规则，机器在数据库上训练后能产生长链条推理、预判。

“专利是‘八股文’，是用特定格式写的，有相对规范的表达，比起论文等自由体，训练机器‘读懂’专利要容易得多。通过人工智能将碎片式的、相互独立的知识产权‘信息孤岛’和‘应用孤岛’连接起来，能形成信息共享的知识产权新业态。”吴雪芹向21世纪经济报道记者指出。

据了解，知识产权服务行业还处于比较初级的阶段，对于数据的挖掘和应用也处于相对初级的层次。其应用主要有开发检索软件、工具，知识产权行业分析，建立大数据平台三种形式。

助力产融深度结合

工业和信息化部总经济师王新哲也指出，我国大数据发展总的势头非常好。我国大数据领域专利公开量居世界第二，要推动大数据、互联网、人工智能和实体经济深度融合。

实际上，专利检索是为了了解自己和对手。对于企业而言，通过对专利数据的深度解析，可以了解技术发展的路线、方向以及未来的发展趋势。

借助人工智能实现对专利数据自动匹配对接，可以帮助企业在专利运营过程中发现潜在买家，或者寻找合适的投资项目；帮助企业了解产业最新发展态势，为企业制定商业决策提供支撑；防范和规避知识产权侵权风险，为企业发展保驾护航。

知识产权也有利于创新发展。创客工场创始人毛大庆指出，知识产权是创新创业服务体系中的一个非常重要的环节，也是中国的小微企业最重要的三大服务之一。

“人工智能对专利数据的挖掘整合，也可以更好地助力中小微企业解决质押、融资等金融问题。” 融多易创始人吴雪芹指出。

实际上，资金短缺往往成为许多有创新力的中小企业的掣肘。不少拥有自主知识产权的中小型科技企业，往往因为资金短缺而无法扩大产能，机会转瞬即逝。而在知识产权质押过程中，他们遭遇最大的困难是银行对知识产权质押物价值的理解不够。

传统不动产抵押贷款中，银行会关注抵押物处置的可能性及处置金额，多数银行把这一思维方式用于知识产权质押融资，特别关注知识产权处置的可能性以及评估值与处置金额的关联，因此仅因处置难这一点，大部分银行便将知识产权质押融资拒之门外。

包括融多易在内的人工智能公司也正在尝试解决这个问题。据介绍，融多易在尝试推进专利作为资产管理里的定价评估，包括开放端口账号和API等多种形式，与多地金融机构试点专利质押融资和证券化。

目前，融多易自主研发的评估引擎，运用国家知识产权局发布的《专利价值指标体系》，构建超过100种指标算法模型，实现对发明专利实时、精准、动态的自动评估，第一次让专利质押融资的大规模推广成为可能。

国家知识产权局也希望知识产权专利能更好地服务实体经济，在不久前发布的 《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》重点任务分工方案中明确提出，到2020年年度知识产权质押融资金额将达到1800亿元。