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允许“隐私换便捷”？丧失安全将成“饮鸩止渴”

允许“隐私换便捷”？丧失安全将成“饮鸩止渴”
2018年03月28日 01:16 新京报
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　　允许“隐私换便捷”？丧失安全将成“饮鸩止渴”

　　一家之言

　　用户的“不敏感”恰恰说明公众隐私被侵犯之普遍，使本应被注意的“隐私问题”内化为个体的默认潜规，将此蒙上了“便利”的合理化面纱。

　　Facebook数据丑闻未平，李彦宏又把这一话题“接龙”到了中国。3月26日，其公开演说称，“中国人更开放，对隐私问题没那么敏感。如果他们可以用隐私交换便捷性，很多情况下他们是愿意的”引起广泛争议。

　　事实上，这一观点本质是把公众隐私权置于商业化等价交换原则之下，即以隐私权让位于便捷性。

　　不可否认，数据给我们带来巨大便利。无论新闻推送，还是阅读喜好，甚至订购外卖，服务商们“比我们自己还要了解我们”，呈现出的大部分“商品”都是你想要的。

　　然而，这种看似的“便利”却使得数据营运商不规范的授权渐被“合理地忽略”。如今，无论手机厂商还是app开发商，使用第一步便是授权，即用户愿意将隐私供给后台。随着这一操作的普遍化，使得“授权”——本供商家与用户达成协议的初衷被内化，甚至成了使用软件的“必备条件”。这便是所谓用户“没那么敏感”的首要前提。

　　更进一步，若以商品市场等价交换的视角审视，公众隐私权与便捷性是一次等价交换吗？隐私作为商品的特殊性，其收益与成本的衡量具有天然不对称性，作为一种信息型的商品，具有边际成本为零的特点，厂商在获取授权后，你的隐私便不再是隐私，即便撤销授权，相关数据也已难收回。这是互联网时代，必须将公众的隐私安全摆在首位的原因。

　　Facebook也遭遇同样问题。剑桥分析，打着学术旗号收集数据，但却“顺便”坑了可怜的Facebook，后者在突然间就接到了2万亿美元罚款并受到公众谴责，这个时代，数据是个人无比珍贵的财产，Facebook泄露事件不仅影响到了受众个人生活，更影响到美国大选。倘若“便利”换来的是不理想的总统，这种事情民众真的愿意接受吗？

　　诚然，互联网公司需要数据，但在数据保护上的工作真的做到位了吗？接到骚扰电话或骚扰短信已不新鲜，甚至一些关键信息也被暴露，在公众愤怒找寻数据泄露源头之时，却被贴上了“对隐私不敏感”的标签。

　　此前，运营商明码标价用户手机号码，通过出卖用户、收集信息来赚取非法收入，国内相比国外确实在维权意识上有一定欠缺，但这并不意味着“隐私换取便利”的合理性。

　　相反，用户的“不敏感”恰恰说明公众被侵犯隐私之普遍，使本应被注意的“隐私泄露”内化为个体默认潜规，甚至将隐私权的“被出让”蒙上了“便利”的合理化面纱。看来，强化隐私安全保护意识迫在眉睫。

　　正如扎克伯格在道歉信中所说“我们有保护你的信息的责任。如果我们做不到，我们就不配拥有”，中国用户并非对隐私不敏感，而是缺乏对隐私和便利价值的衡量，不是在隐私问题上更加开放，而是在长时间地被代表与捆绑式授权下丧失了反抗的能力。

　　至此，没有隐私安全的便捷性，只能是互联网“饮鸩止渴”。

　　□盘和林（中国不良资产行业联盟首席经济学家）

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