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联想控股披露旗下五大资产 计划分拆上市

联想控股披露旗下五大资产 计划分拆上市
2018年03月28日 00:17 每日经济新闻
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　　每经记者 李少婷 每经编辑 文 多

　　3月27日午间，联想控股（03396，HK）披露2017年年度业绩：综合业务收入为3163亿元，较去年同期上升3%，归母净利润为50.48亿元，较去年同期上升4%。作为投资驱动型企业，联想控股采用“战略投资+财务投资”双轮驱动战略。2017年度，其战略投资部分归母净利润下滑26%，财务投资则上升42%。

　　联想控股股执行董事兼总裁朱立南向包括《每日经济新闻》在内的媒体记者表示：“去年一年以及今年上半年我们会积极准备旗下合适的资产分拆上市，我们现在有准备在H股上市的，也有准备在A股上市的。”

　　2018年对联想控股而言具有节点性意义，根据相关规定，其旗下资产将在今年6月后可以分拆上市，而在3月27日下午的业绩发布会上，联想控股方面也披露了部分资产的上市计划。

　　战略投资净利下滑

　　根据联想控股披露的2017年全年业绩公告，2017年内，联想控股战略投资和财务投资部分收入分别录得3156.49亿元和6.53亿元，均较同期上涨。不过，不同于2016年业绩中净利润贡献的“并驾齐驱”，公告显示，战略投资板块2017年归母净利润20.04亿元，同比下降26%，财务投资板块归母净利润41.28亿元，同比上涨42%。

　　联想控股在公告中分析称，一方面是源于财务投资部分净利润贡献的强劲增长，另一方面则是源于联想集团受全球零件成本价格持续上涨，以及美国政府于2017年12月22日颁布的减税与就业法案带来的延迟所得税资产撇账影响。

　　联想控股2017年业绩公告显示，IT板块由盈转亏，2017年归母净利润为亏损2.46亿元，而2016年这一数据为13.35亿元。“IT板块联想集团业务尚在调整恢复过程中。”朱立南表示。

　　不过，联想控股也在寻找新的业务支柱以降低IT板块业绩对整体的影响。在2016年业绩说明会上，朱立南曾表示联想控股正试图打造IT业务之外的新支柱。而经过2017年的发展，战略投资板块净利润贡献的主力已经发生变化。

　　其中，金融服务板块2017年度归母净利润为16.46亿元，同比上涨7%。“我们持续打造新的支柱型资产，例如通过战略性的投资，控股卢森堡国际银行（BIL）。”朱立南表示，收购完成后，联想控股的资产结构会有大幅改善，“Lenovo（IT板块）的比重可能会恢复到25%~30%的水平，这样资产结构就更均衡了，对公司整体资产配置的合理性是有很大好处的”，而目前IT板块业务资产比重在50%以上。

　　除了金融服务板块外，朱立南表示希望能够打造出驱动公司价值快速成长的组合，“金融这个板块它体量比较大……但它成长率比较慢。农业跟食品这两块有可能带来快速成长”。

　　未来3年加紧推进拆分上市

　　2018年对于联想控股而言具有节点性意义。根据相关规定，联想控股在港上市满三年后才能拆分旗下子公司在A股上市，而2018年6月底联想控股在港交所上市就将满三年。

　　2017年内，联想控股资本运作就已经启动。例如完成对深交所创业板上市企业佳沃股份（300268，SZ）的收购，打造农业与食品板块首个的战略性产业上市平台。联想控股通过全资子公司控股的联泓新材料也显露出“上市”迹象，引入中国科学院的对外投资及资产管理机构——国科控股8.5亿元战略投资。

　　“去年一年以及今年上半年，我们会积极准备旗下合适的资产分拆上市，我们现在有准备在H股上市的，也有准备在A股上市的，这些项目都在积极准备之中。”在业绩发布会上，朱立南对包括《每日经济新闻》在内的媒体记者表示：“2018年、2019年、2020年这3年希望能够通过分拆旗下资产上市获得一个价值增量，也提高公司的整个流动性水平跟现金流，进一步给公司创造良好的价值”。

　　朱立南披露，金融服务板块的正奇金融正在考虑在H股上市，拉卡拉准备在A股上市，并且已进入最后阶段，新材料板块的联泓新材料也在积极准备，争取在2020年前后能够在A股上市，农业与食品板块的水果销售平台鑫荣懋也在考虑A股上市事宜。另外，联想控股高级副总裁兼首席财务官宁旻披露，联想控股此前战略投资的东航物流也计划在A股上市，“希望在2019年能申报”。

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