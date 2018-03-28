爱康国宾私有化收官 前景有待市场检验

来源：北京商报

正如业界预测那般，爱康国宾接受了云峰基金和阿里巴巴的私有化邀约。3月27日，爱康国宾官方公众号发布消息称，该公司董事会已接受由云锋基金和阿里巴巴发起的私有化收购要约，目前预计合并将于今年三季度满足交割条件的情况下交割。分析认为，阿里较强的资本能力和线上资源可能是爱康国宾接受邀约的重要原因，不过，阿里进入后爱康国宾能否应对来自国内体量较大的另一民营体检机构美年大健康的挑战，还有待市场检验。

尘埃落定

3月27日，爱康国宾官方公众号发文称，该公司董事会已接受由云锋基金和阿里巴巴发起的私有化收购要约。一家由云锋基金和阿里巴巴集团控股有限公司下属一家或多家公司全资持有的特殊目的公司—IK Healthcare Investment Limited将以20.6美元/ADS（美股存托股份）或41.2美元/股收购爱康国宾。

合并完成后，爱康国宾将成为IK Healthcare Investment Limited的全资子公司且继续存续。此外，爱康国宾董事长兼首席执行官张黎刚和副董事长何伯权目前持有的爱康国宾股份将继续保留，IK Healthcare Investment Limited将由云峰基金和阿里巴巴、张黎刚及何伯权实益拥有。

爱康国宾表示，目前预计合并将于2018年三季度满足交割条件的情况下交割。交割条件包括在特别股东大会上代表2/3以上同一种类股份的股东（亲自或通过授权）投赞成票批准和授权合并协议。公司亦修订了现行有效的“毒丸计划”，以使该计划不适用于合并协议及包括合并在内的交易。

经历坎坷

爱康国宾是由爱康网和国宾健检联合组建，是一家主打体检的健康管理公司，为个人及团体提供体检、医疗、家庭医生、慢病管理、健康保险等全方位个性化服务。爱康国宾的私有化之路开启于2015年，距爱康国宾作为“中国体检第一股”在美国纳斯达克上市不足18个月。

张黎刚曾指出，决定将爱康国宾私有化完全是出于战略性规划。不过，爱康国宾私有化之路走得并不算顺畅。2015年，在张黎刚及方源资本组成的财团，准备以17.8美元/ADS的价格私有化爱康国宾后，美年大健康联合北京红杉坤德投资管理中心等投资机构向爱康国宾发出私有化要约，并先后两次提价，将私有化报价提升至25美元/ADS。为应对来自美年大健康的阻击，2015年12月，爱康国宾启动“毒丸计划”，一旦“毒丸计划”被触发，收购成本也将进一步抬高。

爱康国宾和美年大健康的“战火”在2016年6月因马云旗下云锋基金的介入得到暂时平息，私有化进程也随之被搁置。两年后，2018年3月12日，传出云峰基金携阿里巴巴卷土重来的消息。

前景难测

在业内看来，阿里收购爱康国宾对于双方来说是各取所需。医疗战略咨询公司LatitudeHealth创始人赵衡表示，体检行业对于阿里切入医疗是一个比较有效的入口，爱康国宾拥有的流量正是阿里健康所缺乏的，主要在线上卖药的阿里健康，可以通过用户体检获取有效信息。知名经济学者、财经评论家郭凡礼此前在接受北京商报记者采访时表示，收购爱康国宾的动作，预示着阿里或许正在朝向医疗场景的闭环发展，通过诊前的预防医学到诊中的未来医院和智慧医疗，再加上医药服务，阿里将打造自己的医疗生态。

资料显示，近两年，阿里不断加大医疗领域的布局。在医疗服务、医患关系、大数据、医药O2O等产业马云均有投资。其中，阿里健康为阿里在互联网医疗领域的最主要业务，除了人工智能和大数据等技术支持的智慧医疗外，围绕支付场景的未来医院也在马云的医疗版图中。

从爱康国宾方面来说，更多是希望借助阿里强大的资本能力和线上资源来增强自身竞争力。一位不愿具名的业内人士表示，阿里较强的资本能力和线上资源可能是爱康国宾所看中的，不过如何应对来自国内体量较大的另一民营体检机构美年大健康的挑战，这要看后期阿里方面如何发力。公开数据显示，爱康国宾2016年收入为4.35亿美元（约合人民币30亿元），同比增长17.5%。2016年，美年大健康实现营业收入30.82亿元，同比增长46.65%。

针对此次接受阿里邀约对公司影响以及未来公司发展战略布局等问题，北京商报记者联系爱康国宾相关负责人，该负责人表示，一切以公告为准。 北京商报记者 郭秀娟 姚倩