关税只是开始 特朗普拟动用经济权利法限制中国投资

新浪科技讯 北京时间3月28日下午消息，据报道，特朗普政府正在考虑使用与国家紧急事件相关的现行法律之一，即《国际紧急经济权力法》，来限制中国在美投资敏感技术。

此前，特朗普总统已经决定对高达600亿美元的中国进口产品征收关税，以此来报复所谓的中国盗窃美国知识产权一事。

彭博社援引4名知情人士的话，财政部正在制定方案来确定哪些技术领域将禁止中国资本进入。这些领域或包括半导体和5G无线通讯。

特朗普上周表示，征收关税只是贸易制裁的开始。本周二，白宫声称总统正与德国总理默克尔和法国总统马克龙商洽如何解决中国的“不正当”经济和贸易行为，其中也包括了知识产品剽窃。

在此之前，特朗普在未动用该法律的情况下曾以国家安全为由，分别在去年9月份和今年3月12日制止了Canyon Bridge Capital Partners对莱迪思半导体公司（Lattice Semiconductor Corp.）的收购，以及新加坡的博通公司（Broadcom）对芯片制造商高通集团（Qualcomm）的收购。因为这两家拟收购美国企业的公司都与来自中国的企业有关联。

鉴于在过去三十年中，美国总统鲜有插手企业出售事宜，特朗普的接连两次干预实属罕见。(小白)