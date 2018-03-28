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艾利和发布ACTIVO品牌及CT10播放器：主打年轻群体

艾利和发布ACTIVO品牌及CT10播放器：主打年轻群体
2018年03月28日 17:28 新浪数码
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　　新浪数码讯 3月28日下午消息，艾利和今日在北京召开发布会，发布旗下针对大众化便携Hi-Fi市场最新推出的子品牌——ACTIVO，并带推出了首款高保真音乐播放器ACTIVO CT10。

设计负责人介绍CT10更年轻化的设计语言设计负责人介绍CT10更年轻化的设计语言

　　大家可能对艾利和另一品牌Astell&Kern更为熟悉，新推出的ACTIVO品牌主推更年轻更生活化的定位，ACTIVO CT10在保留了Astell&Kern品牌播放器的音量轮，机身采用圆润的曲线和前后面板撞色的风格迎合年轻人的需求。

　　机身三维65.2mm×93.2mm×15.5mm，重量112g。产品拥有相比Astell&Kern系列更大尺寸按键、多边形音量轮、以及2.5D触控屏幕，机身内部UI的设计也全部以播放界面为中心。

ACTIVO CT10真机实拍ACTIVO CT10真机实拍

　　作为一款Hi-Fi音乐播放器，CT10解码芯片采用Cirrus Logic DAC： CS4398，支持24bit、192kHz无损音乐文件的播放，同时也支持主流无损蓝牙传输aptX-HD，可蓝牙播放24bit无损音乐。CT10由Astell&Kern团队参与调音，机身内部搭载TERATON模块，将Astell&Kern系列产品中出色的音频方案打包成一个模块，由于相比传统模式优化了电路结构，提升了产品音效，续航时间超10小时。

ACTIVO CT10会有IP定制版ACTIVO CT10会有IP定制版

　　为满足年轻群体需求，ACTIVO表示日后会与热门IP带来定制机型，除了外壳定制化，系统UI也会根据定制主题做相应适配。

　　CT10目前只有16GB一款容量可供选择，支持microSD卡拓展至256GB；在发售方面，定价人民币1999元，采用线上销售形式。

　　新浪点评：

　　在智能手机功能愈发完善的今天，一般人享受音乐已经不需要特意准备一台播放器。可能有部分烧友对音质有极高的要求，则会去选择一些发烧级Hi-Fi播放器，但像ACTIVO CT10这样针对青年、学生群体，走年轻化低价路线的音乐播放器，市场还有多少需求真的有待商榷。不过那些对听歌这件事，仍抱有一丝仪式感的普通音乐爱好者，确实多了一个新的不错选择。（阎烁）

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