中国移动发布飞联网方案:推无人机平台 参与安全监管

中国移动黄刚介绍方案

新浪科技讯 3月28日下午消息，中国移动今日发布飞联网解决方案，包括规模部署空地网络、打造无人机平台等。对于用户期盼的机载通信功能，中国移动表示，目前已具备全面资质，正进入试商用测试。

今年1月，中国民航局发布《机上便携式电子设备（PED）使用评估指南》，标志着“机上手机禁令”解除，中国民航将进入“空中智能网联”时代，空中交通的网联化和地空通信的智能化成为趋势。

中移动 参与无人机监管产业 参与无人机监管产业

“在飞机上愿意购买机载网络的需求达到了89%”，中国移动政企分公司副总经理黄刚表示，在机载通信方面，低成本混合组网是目前更好的高空通信实现方案，国内航线大力发展地空通信，国外航线以卫星通信为补充，完成全球覆盖。中国移动早在2013年就实现了技术验证，同时在三条航线上与国航进行了常态化的飞行测试，目前已建设京沪、京广、京蓉三条航线共52个基站，常态化飞行400余架次。其在卫星手段上已具备了全面的资质，和主要航空公司达成了相关的合作协议，已进入试商用的测试。

黄刚称，中国移动今年将发力飞联网，打造了“三张网”的解决方案：

第一是“地空通信”：中国移动将持续规模部署地空网络，提升接入体验。2022年底，完成地空通信1.0到地空通信2.0的平滑升级，提供超光纤接入体验。

第二是“无人机平台”：中国移动参与无人机监管产业，促进行业健康有序发展。目前已联合华为、上海通用航空产业联盟等成立了全国首个低空数字化应用创新基地，还搭建了网联无人机云平台，完成了低空覆盖测试和安全监管方案测试。

此外，中国移动还发布了无人机平台，面向无人机飞手、无人机厂家、行业用户、地方政府和监管部门，满足实时监管、各行业应用需求。

第三是“智慧机场”：智慧机场解决方案将首推4G无线数字机坪。目前已与成都双流机场、乌鲁木齐国际机场等机场开展智慧机场合作，移动蜂窝网为机场提供安全、高效连接服务。

“中国移动刚成立全国集中负责交通行业的专业公司中移智行”，黄刚称，该公司作为中国移动飞联网在全国业务的销售支撑和建设运营主体。今年，中国移动将全面落实飞联网“139”行动，将重点打造机载通信、网联无人机、智慧机场三大产品线，打磨出可落地、可商用、可复制的基础能力产品。(韩大鹏)