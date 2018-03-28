图灵奖得主华人门徒AI芯片创业项目OURS进国内市场

新浪科技讯 3月28日消息，AI芯片公司OURS近日宣布进军国内市场，且已经与国内一家电子制造企业进行业务合作。同时，OURS也将在中国选择办公地点，目前正在选址。

OURS简写自Optical Universal RISC Systems，是一家2017年2月创建于美国硅谷圣克拉拉的“硅光”公司，主打的核心技术产品为低功耗端计算 （Edge Computing） AI芯片，目的是让机器能够智能地以3D的方式感知世界。

OURS公司2017年5月获得A轮融资，2017年6月获得A-1轮融资，投资方包括北极光创投、Oriza Ventures（元禾谷风创投）以及创新工场。

目前，OURS公司团队有十余人，超过80%的团队成员拥有伯克利的博士学位，该团队在硅光工艺、激光雷达、处理器架构、神经网络、软件系统等领域有多年的技术积累。

OURS公司 CEO 及联合创始人谭章熹

OURS公司 CEO 及联合创始人谭章熹是加州大学伯克利分校计算机科学博士，在此之前，他是纽交所上市公司Pure Storage的创始工程师，并在计算机系统、加速器等方面有20多项美国专利。

在创立 OURS 之前，谭章熹曾担任纽交所上市公司Pure Storage的Founding Engineer，是 Pure 公司雇佣的第一个芯片设计工程师，同时也是 Pure FlashBlade 产品团队创始成员和核心架构设计师。这款产品于 2017 年在 AI 硬件领域荣获 AIconics 最佳创新奖，客户包括 Tesla，，奔驰 F1 赛车队以及 Riot Games。

OURS公司的联合创始人林森是加州大学伯克利分校电子工程博士，清华大学微电子学学士，硅光和混合信号设计专业。在Berkeley期间研发了世界上第一个直接用光互联的微处理器芯片；从事研究Xilinx 56 Gbps收发器。

2017图灵奖得主 David Patterson

此外值得注意的是，谭章熹的导师就是2017图灵奖得主 David Patterson，也是 OURS 的顾问之一。

David Patterson教授是RISC的支持者之一。相比普通计算机，RISC（Reduced Instruction Set Computer精简指令集计算机）通过去除不常用的单元、专注于最常用单元的方式，降低了设计制造难度，能以类似的性能大幅度降低功耗。手机用的ARM处理器就是一种RISC处理器。

Patterson教授在伯克利大学带领团队长期进行着RISC的研究，对全世界RISC处理器的研发和相关应用做出了巨大贡献；他与斯坦福大学John Hennessy教授合署的两本书《计算机架构：一种量化的途径》和《计算机的组织和设计：硬件软件界面》自1990年来就广泛用作研究生和本科生的课本，对行业影响力巨大。

身为 David Patterson 教授门生的谭章熹，其研究领域也围绕于RISC研究，如今，RISC 处理器已经从当初第一代发展至如今的第五代，而 OURS 的 AI 处理器就是全自主设计的基于开放的 RISC-V 指令架构。

有意思的是，根据谭章熹透露，OURS的名字也是David Patterson 教授亲自命名的，这位图灵奖获得者对4个字母的公司名称青睐有加，而且迷信“R”能带来好运，他的成功产品和公司，也都含有“R”这个字母。

技术方面，OURS目前拥有从3D传感器（全固态LiDAR-on-a-chip），domain-specific AI芯片到软件的全栈解决方案。 并且，OURS已于2017年5月完成8项LiDAR专利申请。

产品方面，OURS公司样机已经研制成功，并多次成功流片，涵盖了两大成果：一、基于硅光技术的光相控阵列（OPA）测试芯片成功流片；二、第一代调频连续波激光雷达（FMCW LiDAR）和低功耗的AI处理器原型FPGA验证，即将流片。

未来，OURS的技术可以面向物联网、机器人、无人机以及汽车自动驾驶等领域提供感知解决方案。（王上）