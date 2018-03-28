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图灵奖得主华人门徒AI芯片创业项目OURS进国内市场

图灵奖得主华人门徒AI芯片创业项目OURS进国内市场
2018年03月28日 12:53 新浪科技
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　　新浪科技讯 3月28日消息，AI芯片公司OURS近日宣布进军国内市场，且已经与国内一家电子制造企业进行业务合作。同时，OURS也将在中国选择办公地点，目前正在选址。

　　OURS简写自Optical Universal RISC Systems，是一家2017年2月创建于美国硅谷圣克拉拉的“硅光”公司，主打的核心技术产品为低功耗端计算 （Edge Computing） AI芯片，目的是让机器能够智能地以3D的方式感知世界。

　　OURS公司2017年5月获得A轮融资，2017年6月获得A-1轮融资，投资方包括北极光创投、Oriza Ventures（元禾谷风创投）以及创新工场。

　　目前，OURS公司团队有十余人，超过80%的团队成员拥有伯克利的博士学位，该团队在硅光工艺、激光雷达、处理器架构、神经网络、软件系统等领域有多年的技术积累。

OURS公司 CEO 及联合创始人谭章熹OURS公司 CEO 及联合创始人谭章熹

　　OURS公司 CEO 及联合创始人谭章熹是加州大学伯克利分校计算机科学博士，在此之前，他是纽交所上市公司Pure Storage的创始工程师，并在计算机系统、加速器等方面有20多项美国专利。

　　在创立 OURS 之前，谭章熹曾担任纽交所上市公司Pure Storage的Founding Engineer，是 Pure 公司雇佣的第一个芯片设计工程师，同时也是 Pure FlashBlade 产品团队创始成员和核心架构设计师。这款产品于 2017 年在 AI 硬件领域荣获 AIconics 最佳创新奖，客户包括 Tesla，，奔驰 F1 赛车队以及 Riot Games。

　　OURS公司的联合创始人林森是加州大学伯克利分校电子工程博士，清华大学微电子学学士，硅光和混合信号设计专业。在Berkeley期间研发了世界上第一个直接用光互联的微处理器芯片；从事研究Xilinx 56 Gbps收发器。

2017图灵奖得主 David Patterson2017图灵奖得主 David Patterson

　　此外值得注意的是，谭章熹的导师就是2017图灵奖得主 David Patterson，也是 OURS 的顾问之一。

　　David Patterson教授是RISC的支持者之一。相比普通计算机，RISC（Reduced Instruction Set Computer精简指令集计算机）通过去除不常用的单元、专注于最常用单元的方式，降低了设计制造难度，能以类似的性能大幅度降低功耗。手机用的ARM处理器就是一种RISC处理器。

　　Patterson教授在伯克利大学带领团队长期进行着RISC的研究，对全世界RISC处理器的研发和相关应用做出了巨大贡献；他与斯坦福大学John Hennessy教授合署的两本书《计算机架构：一种量化的途径》和《计算机的组织和设计：硬件软件界面》自1990年来就广泛用作研究生和本科生的课本，对行业影响力巨大。

　　身为 David Patterson 教授门生的谭章熹，其研究领域也围绕于RISC研究，如今，RISC 处理器已经从当初第一代发展至如今的第五代，而 OURS 的 AI 处理器就是全自主设计的基于开放的 RISC-V 指令架构。

　　有意思的是，根据谭章熹透露，OURS的名字也是David Patterson 教授亲自命名的，这位图灵奖获得者对4个字母的公司名称青睐有加，而且迷信“R”能带来好运，他的成功产品和公司，也都含有“R”这个字母。

　　技术方面，OURS目前拥有从3D传感器（全固态LiDAR-on-a-chip），domain-specific AI芯片到软件的全栈解决方案。 并且，OURS已于2017年5月完成8项LiDAR专利申请。

　　产品方面，OURS公司样机已经研制成功，并多次成功流片，涵盖了两大成果：一、基于硅光技术的光相控阵列（OPA）测试芯片成功流片；二、第一代调频连续波激光雷达（FMCW LiDAR）和低功耗的AI处理器原型FPGA验证，即将流片。

　　未来，OURS的技术可以面向物联网、机器人、无人机以及汽车自动驾驶等领域提供感知解决方案。（王上）

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