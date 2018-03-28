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阿里云胡晓明:IoT将成阿里新主赛道 5年连接百亿设备

阿里云胡晓明:IoT将成阿里新主赛道 5年连接百亿设备
2018年03月28日 10:43 新浪科技
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阿里云总裁胡晓明宣布未来战略阿里云总裁胡晓明宣布未来战略

　　新浪科技讯 3月28日上午消息，阿里巴巴集团资深副总裁、阿里云总裁胡晓明在2018云栖大会·深圳峰会上宣布，阿里巴巴将全面进军物联网领域，IoT是阿里巴巴集团继电商、金融、物流、云计算后新的主赛道。

　　“过去20年的互联网是人联网，未来20年的互联网是物联网”，胡晓明表示，互联网的上半场是将人类活动数字化，比如电商、社交、文化娱乐等，催生了今天蓬勃发展的互联网市场，背后是全球40亿网民。互联网的下半场是将整个物理世界数字化，道路、汽车、森林……甚至一个垃圾桶都会被抽象到数字世界，连到互联网上，实现“物”“物”交流，“人”“物”交互，“这会是一场更加深刻的技术变革，一场全新的生产力革命”。

　　市场调研机构IDC预测，到2020年将拥有超过500亿的终端与设备联网,不断增长的数据催生了对边缘计算的需求，未来超过50%的数据需要在网络边缘侧分析、处理和储存。

　　“阿里云计划在未来5年内连接100亿台设备”，胡晓明称，阿里云IoT的定位是物联网基础设施的搭建者。此外，为应对物联网带来的新挑战，阿里云将在2018年战略投入“边缘计算”这一新兴的技术领域。

　　胡晓明指出，阿里云在物联网领域的核心价值就是去解决这三个问题：1、提供开放、便捷的IoT连接平台；2、提供强大的AI能力；3、实现云、边、端一体的协同计算。目前，阿里云支持2/3/4G、LoRa、NB-IoT、eMTC等95%的通信协议，开发者可快速接入阿里云IoT管理平台，降低IoT接入门槛。

　　公开数据显示，阿里云目前是中国最大、世界前三的云计算服务商。据IDC数据，阿里云在中国市场份额为47.6%，为所有市场追随者的总和，也是市场第二名的五倍。

　　胡晓明认为，未来数据中心将继续承担大量计算任务，而一些实时决策和自主协作的过程将转移到边缘计算，形成云、边、端一体化的协同计算。(韩大鹏)

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