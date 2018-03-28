毕马威2018科技创新报告：上海有望崛起为创新中心

除硅谷/旧金山外，有望成为领先科技创新中心的城市排名

新浪科技讯 北京时间3月28日早间消息，根据毕马威2018年度《全球科技创新报告》，美国仍然是技术创新中心，但其它地区正在崛起。

毕马威对全球767名科技领袖进行调查。但在创新方面，上海已一跃而上，成为除硅谷和旧金山外的排名第一城市，紧随其后的是东京、伦敦、纽约、北京、新加坡、首尔、班加罗尔、特拉维夫和柏林。

大约34%的科技领导者认为美国引领技术创新，26%的人认为中国是最大的创新国，印度、英国和日本的支持比例分别为13%、6%和6%。（总计不足100%）。一年前，26%的受访者选择了美国。

“来自美国和中国的科技产业创新继续推动着经济价值，今年的调查凸显了这一点，”毕马威科技行业主管蒂姆·赞尼（Tim Zanni）在一份声明中指出。“只要看看关键平台公司在人工智能、物联网、机器人技术和其它技术上的投资，这些投资已经为我们社会中的企业和消费者参与带来很大的影响。”

科技界领袖还被问及未来四年内，除了硅谷、旧金山之外，还有哪三个城市将成为领先的技术创新中心？去年位于美国和中国的城市占据前十位，今年的十大城市有所不同。在美国，除了硅谷以外，被科技领袖提到的顶级城市是纽约、波士顿和芝加哥，后两个城市并列第二。

领导科技创新的国家

“在全球范围内，创新已呈现去中心化趋势，一些城市取得了长足进步，而其他一些城市仍然面临着宏观经济和基础设施的挑战，”赞尼说。“许多因素影响着人们将一座城市视为创新中心的认知，包括有利的政府政策和激励措施、加速器、科技园区、企业投资、最先进的基础设施，而且在所有条件都具备的前提下，至少要有一些众所周知、广受欢迎的成功案例。”

美国和全球的技术领导者们认为，收入增长取代了专利，成为衡量企业技术创新成功的首要指标，专利跌出前三位，市场占有率和投资回报率分别位列第二和第三。

被问及什么样的职能或角色负责推动企业内的创新，被调查者首次谈到首席信息官，而非首席创新官。然而，中国的受访者最常谈及首席创新官。

特斯拉和SpaceX的CEO埃隆·马斯克公司被评为全球最具技术愿景的顶尖人物，谷歌CEO桑达尔·皮查伊紧随其后，其次是Facebook CEO马克·扎克伯格，阿里巴巴主席马云排名第四，微软CEO萨提亚·纳德拉和比尔·盖茨并列第五，Alphabet公司CEO拉里·佩奇和苹果CEO蒂姆·库克并列第七位。

在推动技术创新方面，谷歌再次被认为是最具远见的顶级公司。苹果、微软和特斯拉分列第二、第三和第四位，亚马逊和阿里巴巴并列第五位。(杨戈)