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专家：Uber无人驾驶汽车传感器太少 难以发现行人

专家：Uber无人驾驶汽车传感器太少 难以发现行人
2018年03月28日 08:46 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月28日上午消息，2016年，Uber抛弃福特Fusion自动驾驶汽车，改用沃尔沃SUV，在这次转变中，有一个组件严重缩水，它就是“安全传感器”，无人驾驶汽车用安全传感器侦测公路上的各种东西。

　　Uber前员工及一些行业专家认为，这个决定导致新无人驾驶汽车盲区扩大。照理来说，无人驾驶汽车要用激光雷达及其它传感器（比如雷达和摄像头）侦测环境，避开危险。不过新Uber无人驾驶汽车只是在顶部安装一个激光雷达传感器，而之前的福特Fusion无人驾驶汽车装有7个激光雷达组件。因为激光雷达系统严重缩水，在沃尔沃SUV的周围出现很大的盲区，无法完全发现行人。

　　汽车激光雷达系统是Velodyne制造的，它可以看见汽车周围360度的障碍物，不过由于垂直覆盖范围比较窄，系统无法侦测离地面比较近的障碍物。

　　Waymo无人驾驶汽车有6个激光雷达传感器，通用无人驾驶汽车有5个。

　　Velodyne解释说，在汽车顶部安装激光雷达，汽车的周围会出现3米的盲区，所以要用更多的传感器来补充。Velodyne总裁、首席业务发展官玛尔塔·哈尔（Marta Hall）说：“如果你想避开行人，需要安装一个侧面激光雷达，它能看到行人并且让汽车避开，在夜晚尤其需要这样的激光雷达。”

　　再看竞争对手，它们都在汽车周围安装多个小激光雷达，辅助中央车顶激光雷达，专家认为，这种设计可以让覆盖更全面。

　　早期的Fusion无人驾驶汽车共有7个激光雷达，7个雷达，20个摄像头。新版沃尔沃无人驾驶汽车只有1个激光雷达，10个雷达，7个摄像头。

　　Uber与沃尔沃对此消息拒绝置评。(星海)

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