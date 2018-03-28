顺丰控股子公司获国内首张无人机航空牌照

记者 吴绮玥 编辑 全泽源

国内首张无人机航空运营（试点）许可证花落顺丰控股，这意味着中国无人机物流配送进入合法运营阶段。

顺丰控股今日公告，3月27日，公司子公司江西丰羽顺途科技有限公司荣获中国民用航空华东地区管理局颁发国内首张无人机航空运营（试点）许可证（简称“许可证”）。根据许可证的规定，顺丰物流无人机可在民航局批准的试点区域内使用无人机开展物流配送。这意味着顺丰物流无人机可率先进行商业化运营。

据公告，自2017年6月公司开展无人机物流配送试点工作以来，已经顺利完成准备、启动、实施、审定四个阶段，达到了试点阶段，公司成为国内第一个经由民航管理部门批准运行的物流无人机运营企业。而无人机物流商业运营的合法化，是通往智慧物流时代的里程碑，意味着顺丰所构想的“三段式空运网”中的末端配送段已开始进入商业化的运行阶段。

公司表示，顺丰控股将通过无人机实现航空物流网络干支线对接，构建的“大型有人运输机+支线大型无人机+末端小型无人机”三段式空运网实现36小时通达全国，进一步加强公司“天网+地网+信息网”三网合一的网络资源优势。并且，公司将持续建设物流无人机覆盖网络，期望通过无人机实现航空物流网络干支线对接，依托现有资源，在非人口密集、涉山涉水的广大偏远地区，扩大物流配送范围，提升物流服务时效，完成对三线及以下城市的空网覆盖，大幅度提升物流效率，从而提升公司的整体服务能力。