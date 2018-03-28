工信部将制定无人驾驶汽车标准 多上市公司深度参与

工信部将制定无人驾驶汽车标准 多家上市公司深度参与

无人驾驶汽车是汽车与信息、通信等产业跨界融合的重要载体和典型应用，也是全球创新热点和未来产业发展制高点。为争取这个制高点，工业和信息化部将启动行业标准的制定工作。

工信部27日公布了《2018年智能网联汽车标准化工作要点》（下称《要点》）。《要点》提出，尽快启动汽车网联标准的研究与制定。开展智能网联汽车通信需求相关标准预研，启动自动驾驶高精地图需求及道路设施需求研究。紧跟网联车辆国际标准制定进程，开展国内网联车辆方法论、网联车辆通信时延要求等标准的适用性研究。启动基于LTE-V2X蜂窝通信、直连通信等功能、性能和接口标准化可行性研究，适时申请相关国家标准、行业标准及团体标准的立项。

工信部要求，2018年将积极开展自动驾驶相关标准的研究与制定。尽快完成驾驶自动化分级标准立项及研究工作，启动自动驾驶测试场景、横纵向组合控制等2项测试评价类关键标准及自动驾驶记录、报警信号优先度、人机交互失效保护等3项自动驾驶通用标准的预研，并根据预研进度提出标准立项。

在驾驶安全方面，工信部要求，完成汽车信息安全通用技术、车载网关、信息交互系统、电动汽车远程管理与服务、电动汽车充电等5项基础通用标准的立项工作；启动汽车信息安全风险评估、安全漏洞与应急响应、软件升级及整车信息安全测试评价等4项国家标准项目的预研和立项。

高质量的行业标准离不开创新。在工信部的主导下，由中国汽研(8.260, 0.20, 2.48%)（601965）、亚太股份(7.520, 0.18, 2.45%)（002284）、保隆科技(43.630, 1.96, 4.70%)（603197）、德赛西威(36.570, 1.29, 3.66%)（002920）以及多家整车企业参与的国家级智能网联汽车研究院已在今年3月成立。这一创新平台有望在行业标准的制定过程中发挥重要作用。公开信息显示，保隆科技已为多家整车企业的主力车型配套供应汽车轮胎压力监测系统，业务处于快速成长阶段；德赛西威IPO募投项目达产后将新增400余万台ADAS产能。

“这不是一个小联盟，而是国家级创新平台。”一位上市公司负责人表示。