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Android用Java侵犯甲骨文版权？谷歌可能赔88亿美元

Android用Java侵犯甲骨文版权？谷歌可能赔88亿美元
2018年03月28日 07:55 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月28日早间消息，据一家上诉法院透露，谷歌甲骨文为期多年的官司接近尾声。由于在Android移动操作系统中使用了甲骨文所拥有的Java编程代码，谷歌有可能赔偿甲骨文88亿美元。

　　美国联邦巡回上诉法院与本周二裁决，谷歌使用Java开发Android系统的行为侵犯了甲骨文的版权。这场于2010年开始的官司已经移交给加州的联邦法院，从而决定谷歌母公司Alphabet需要向甲骨文支付多少赔偿金。此前甲骨文索要的赔偿金为88亿美元，但是该公司也有可能提高所要求的金额。

　　谷歌对此结果表示了失望，并且表示正在考虑采取进一步的动作。

　　谷歌和甲骨文的这场官司有可能会对整个软件行业产生巨大的影响，这场官司也将硅谷的软件从业人员分成了两派，其中一派认为使用他人代码开发软件这种做法本身并没有过错；而另一派则认为这种做法违反了法律。

　　波士顿律师事务所的律师马克·斯诺菲尔德（Mark Schonfeld）表示：“这是一个重大的决定。法院的判决对于整个软件行业来说非常重要。我认为这件事最终会由最高法院裁决，因为联邦巡回上诉法院做出了一个争议很大的裁决。”(月恒)

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