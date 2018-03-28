车祸事件继续：Uber将在加州全面停止无人驾驶测试

新浪科技讯 北京时间3月28日早间消息，Uber发给加州机动车辆管理局致信称，该公司计划在可预见的未来终止在该州的所有无人驾驶汽车测试活动。

在此之前，该公司的无人驾驶汽车刚刚于3月18日在亚利桑那州坦佩市发生车祸，导致一名行人死亡。此后，该公司在坦佩、匹兹堡、多伦多和旧金山暂停了无人驾驶汽车测试。

Uber在该信中说，在现有的无人驾驶汽车测试许可到期后，该公司不会继续申请。目前的许可将在3月31日正式到期。如果想要继续在加州测试无人驾驶汽车，该公司还必须申请新的许可。

Uber表示，该公司之所以选择不继续申请许可，是因为他们认为在坦佩的车祸结论确定之前，其申请根本不会得到考虑。

美国国家交通安全委员会和国家高速公路安全管理局正在对此事故展开调查。而行业咨询公司SafeSelfDrive创始人吉姆·麦克弗森（Jim McPherson）指出，联邦政府的调查可能持续一年时间。

加州政府要求所有无人驾驶汽车厂商及运营商都必须申请专门的测试许可，而且还要提交涵盖所有事故的报告，说明相关情况。Uber尚未提交这份年度报告。(书聿)