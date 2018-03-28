KGI：新款Apple Watch将于秋季发布 配备更大显示屏

新浪科技讯 北京时间3月28日凌晨消息，今天，在苹果公司召开iPad新品发布会之际，凯基证券KGI开始了对下一代Apple Watch Series 4的预测，其预测报告指出苹果公司将在今年秋季发布新款经过重新设计的Apple Watch。

将于今年秋季发布的新款Apple Watch将配备更大的显示屏，并提升健康监测功能，还将拥有更长的续航时间。

Apple Watch自首代发布以来一直沿用相似的外观设计，似乎Series 4会做出一些改变。

KGI分析师郭明錤称，该款新Apple Watch将拥有比现在在售款大15%的显示屏，现在在售的Apple Watch拥有38mm和42mm两款表盘尺寸可选。该分析师并没有表示Apple Watch整体机身尺寸会不会随屏幕尺寸等比例变大。

很有可能的情况是屏幕增大的同时不增加整体机身尺寸，这样就会有更窄的边框。该报告还提到了该款新Apple Watch将配备更大容量的电池。

该分析师还表示新款Apple Watch将升级现有健康传感器，新的健康传感器将不仅可以监测心率。对于其他产品细节则提的不多。

在新款Apple Watch发布时，旧款Apple Watch则会降价销售，这将使Apple Watch的销量再创新高。

KGI预测苹果公司将在2018年一共卖出2200万到2400万只Apple Watch，较去年全年销量增长30%。（小宝）