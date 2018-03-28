特斯拉汽车发生碰撞起火事故 美监管部门开展调查

新浪科技讯 北京时间3月28日凌晨消息，本周二，美国国家交通安全委员会（National Transportation Safety Board，NTSB）在一份声明中表示，其正在对上周在加州山景城附近发生的特斯拉电动汽车撞毁并起火事件开展现场调查。

NTSB在一条推特动态中称，现在还不清楚事发当时该特斯拉电动汽车是否是处于自动驾驶模式，该事故造成了该车司机的死亡，还影响到了其他两辆车。特斯拉汽车拥有一个名为“自动驾驶”（Autopilot）的系统，有时能接管车辆驾驶任务。

特斯拉公司没有立即对此事发表评论。

据加州高速巡警称，型号为Model X的特斯拉电动汽车在上周五撞上了高速公路护栏，随后被一辆驶来的马自达汽车撞到，之后又与一辆奥迪汽车发生了碰撞。在该起事故发生时，特斯拉电动汽车的锂电池起火了，急救人员在实施救援前向特斯拉工程师询问了是否可以挪动着火中的汽车和怎样灭火等问题。

今年一月份，NTSB和美国国家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA）派出了调查人员对发生在加州的一起消防车与特斯拉汽车的撞击事故展开调查，该特斯拉汽车在事发当时正处于半自动驾驶模式。