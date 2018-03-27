紧跟风向 Twitter宣布本周二起禁止加密货币广告

新浪科技讯 北京时间3月27日早间消息，社交媒体Twitter宣布将于本周二起禁止其平台上出现数字加密货币广告，一同加入Facebook和谷歌的行列，使公众避免潜在的欺诈行为和大量资金损失。

本周一，位于美国加州旧金山市的社交巨头Twitter宣布，其新禁令将禁止ICOs和代币销售广告出现在Twitter平台上。

该新规定将在未来30天内开始实施，也将禁止由数字加密货币交易市场和数字加密货币钱包服务打出的广告，除非该公司已经在主要证券市场公开上市。

此外，Twitter表示对于日本市场来说，除该国金融管理机构允许的数字货币交易市场外，其他的交易市场都不被允许在其平台打广告。

本月早些时候，Twitter就宣称其正采取措施阻止数字加密货币相关的账号“用欺骗手段影响他人”，但有评论指出该公司应该在禁止数字加密货币广告上走得更远，就像Facebook和谷歌做的那样。Facebook严格限制与数字加密货币相关的广告，谷歌也将在今年六月开始实施其数字加密货币广告禁令。

监管者们警告公众称，比特币和其他数字加密货币都具有投机性，其中有一些还带有欺诈行为，投资者应该做好失去大量资金的准备。

上周，由全球大国组成的组织G20也没能达成应该怎样监管数字加密货币的共识。

虚拟货币广告出现在全球各地，从英国伦敦的交通系统到日本的电视台都有数字加密货币广告的身影。

市场调研公司Kapronasia创始人泽农·卡普隆（Zennon Kapron）表示：“虽然ICOs广告对于Twitter来说是一大营收来源，而由欺诈行为所带来的间接后果则不值得去冒这个险。”

由于多国监管部门的严格限制，比特币的价格从去年12月份最高时达到2万美元已经下跌了超过一半。Facebook和谷歌关于禁止数字加密货币广告的新闻也使其价格有所下跌。(小宝)