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摩根士丹利：微软市值将在12个月内达到1万亿美元

摩根士丹利：微软市值将在12个月内达到1万亿美元
2018年03月27日 07:26 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月27日上午消息，一些投资者认为，亚马逊苹果的市值有望达到1万亿美元，不过摩根士丹利（Morgan Stanley）却认为，在未来12个月里，由于云计算普及，微软市值将会达到1万亿美元。

　　摩根士丹利分析师基思·韦斯（Keith Weiss）在周一的报告中指出：“公共云越来越流行，微软站位极佳，而且它还拥有强大的分销网络，客户群庞大，正因如此，微软的利润率将会上升，最终帮助公司将EBIT（息税前利润）提升至500亿美元，让市值冲至1万亿美元。”

　　分析师将微软的一年目标价从110美元提高到130美元，比周五微软的收盘价高49%。如果目标价达到130美元，微软的市值将会达到1万亿美元。目前微软的市值约为6710亿美元，落后于苹果、亚马逊、Alphabet，它们的市值分别为8560亿美元、7470亿美元、7300亿美元。

　　因为摩根士丹利的报告，微软股价上涨超过5.5%。

　　云计算利用远程服务器存储数据，处理数据，使用的不是个人计算机或者本地服务器。在公共云市场，微软将会继续成为主导者，摩根士丹利预计公共云市场的规模将会扩大一倍，达到2500亿美元。

　　摩根士丹利还说，如果将云资产和现有资产（包括庞大的客户群、强大的分销渠道）加在一起，微软实力不容小视，这些优势可以帮助公司在未来3年获得更大的市场份额。摩根士丹利还认为，微软拥有强大的分析技术和AI技术，还有生产性App、前端办公App，在核心金融领域也很强大，正因如此，微软才能在云市场脱颖而出。(星海)

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