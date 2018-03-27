三车连撞Model X车主丧生特斯拉电池稳定性遭质疑

原标题：三车连撞特斯拉Model X车主丧生钴酸锂电池技术激进稳定性遭质疑

■本报记者 龚梦泽

继Uber自动驾驶测试车因为自动驾驶系统失灵刚刚发生致死交通事故之后，美国加州一辆特斯拉Model X在发生交通事故后引发爆燃。该车车主被送到医院后因伤重不治死亡。

有业内人士对记者表示，特斯拉性能、里程的好看数据，可以说是在激进技术的前提下实现的。他表示，特斯拉的18650型电池在使用过程中，电池阵列只要有轻微不一致，就会在电池组内部形成环流，引发自放电并极大增加电池的损耗。

他同时表示，由于制造工艺尚不完全成熟，松下、三星SDI的21700型电池的良率将低于18650型，而Model3因为电池模块组装问题导致产能不足，或与此有关。

特斯拉再酿致死事故

发生事故的特斯拉首先撞向高速公路中间的隔离栏，接着撞向了最左边的第二个车道，在被该车道的马自达撞上后，最终在最左侧车道行驶与一辆奥迪车发生了碰撞，共三辆汽车涉事其中。根据当地交警巡逻队的说法， 涉事的 Model X 在被其他两辆车撞击之前 ， 很快就着火了。

据记者了解，事发后Model X 损毁严重，车头处完全毁坏，残骸被烧的仅剩车架。由于汽车相当多的电池在事故后暴露 ， 道路工作人员无法立即清理路面上的残骸，卫生防护中心从特斯拉召集了工程师对电池进行评估。

资料显示，目前特斯拉是唯一一家采用18650型钴酸锂离子电池的汽车企业。上述电池直径18mm，长度65mm，常被用作笔记本电脑的电芯。由于现阶段锂离子电池已经逼近功率阈值，所以特斯拉一直采用将数千个电池组成电池阵列置于车底的方式作为其电动车动力。然而，如此设计使得车辆在发生碰撞时，加大了电池阵列受撞击的可能，进而造成电芯或模组容易移位，导致并联和串联用的导线脱落和短路引发起火。

此外，Model S、Model X的18650型电池阵列为了减轻重量和成本，还将最外的绝缘层取消。尽管公司声称其拥有优秀的电池管理系统和电池成组技术、及时的温度监控系统技术，但频发的事故表明18650型电池阵列的天然缺陷仍难克服。

对此，特斯拉方面建议，电池起火后需要使用大量的水来扑灭火势，在电池完全冷却后，一小时之内仍需要热成像相机来监控电池的情况。

钴酸锂电池稳定性遭质疑

事实上，早在去年4月份，一辆Model X在广州发生碰撞事故后起火爆炸，车辆损毁严重。彼时，车主质疑特斯拉Model X车辆本身存在质量问题；今年年初，又一辆特斯拉因为电池原因发生了自燃。那么，作为特斯拉核心竞争力的电池技术缘何屡次发生事故呢？

有业内人士对记者表示，特斯拉性能、里程的好看数据，可以说是在激进技术的前提下取得的。他表示，尽管初期特斯拉的18650型电池的一致性稳定，但在使用过程中，电池阵列必定会出现电池衰减不一致。只要有轻微不一致，就会在电池组内部形成环流，引发自放电，并极大增加电池的损耗。

谈到Model3，他表示，目前松下、三星SDI的18650电池良率一般在98%以上，但换成21700（Model3采用的电池阵列）之后，由于制造工艺尚不完全成熟，良率将受影响。近期曝出的Model3产能不足的或与此相关。

此前，特斯拉称Model3主要的生产限制因素是电池模块组装。马斯克表示，Model 3的电池模块生产中有四个“区域”，其中一个“区域”存在着特别严重的问题。据报道，一位曾在超级工厂工作过的特斯拉员工爆料称，就在去年12月中旬，Model 3电池生产的部分环节依然还是手工进行的。