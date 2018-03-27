谷歌、百度CEO同台 齐捧人工智能

刘佳

作为中美搜索引擎和AI领域最重要的两家公司，百度和谷歌CEO出现在同一场合的情形并不多见。而在3月26日的中国发展高层论坛2018年会上，上述两位高管却齐齐亮相，分别作了演讲。二者演讲的主题都聚焦在了科技领域最热门的“人工智能”。在各自的演讲中，无论是桑德尔·皮猜还是李彦宏，都提到了人工智能需要全球参与协作，中国市场以及AI人才的重要性。皮猜表示谷歌正在向AI转变，人工智能正在快速改变人们与计算机交往的方式，要想不被AI淘汰，必须终身学习。他还评价了中国人工智能研究影响力巨大，因此在北京成立AI研发中心；而随后演讲的李彦宏则称，目标百度整个营收15%花在研发上，已经超过了100亿人民币，因为人才非常重要。

谷歌：第三个转变

桑德尔·皮猜的演讲题目是《AI创新，造福每个人》。演讲一开场，皮猜回顾了过去科技领域的发展。

计算行业几乎每十年经历一次大变革。上世界80年代初期，PC给人们的生活和技术都带来巨大变化，到了90年代，互联网变革让人们与信息打交道的方式发生质的变化，这之后又出现了智能手机，把所有知识带到了每个人的口袋里。

皮猜说，计算行业的每一次转变，谷歌都希望创造出让每个人都能使用的技术。谷歌在过去两个变革中扮演了重要的角色，现在正处在第三个转变当中，也就是朝着AI角度的转变。

在他看来，如今的中国有很多非常不错的企业，如小米、华为、OPPO、vivo等，还有生机勃勃的开发者社区，以及中国诞生的共享单车等各种应用改变了人们的日常生活。“谷歌希望在下一个计算的革命当中应用到自己之前的经验。”皮猜说，人工智能正在快速改变人们与计算机交往的方式，以至于人们没有意识到自己在用手机打电话、找照片或者打字的时候其实已经在与人工智能打交道了。

皮猜在现场举了多个人工智能的落地应用。例如农业领域，为了防止木薯这种农作物遭受虫害，现在农民只要用哪怕很便宜的智能手机给这些作物拍照片，通过人工智能就能检测到目前的病害。还有荷兰养牛的农户用人工智能，在早期发现奶牛身上的疾病，从而尽可能提高奶牛养殖的效率。

在天文领域，去年谷歌和NASA共同用人工智能寻找新的行星，目前已经找到了两颗之前被忽略的新的行星，这个月谷歌还把这个项目对所有感兴趣的人进行了开放。在医疗方面，以糖尿病为例，糖尿病视网膜病变如果在早期发现，就能避免最终导致的失明，谷歌开发了一个神经网络系统的产品来帮助医生及早发现这一病症，今年谷歌还推出了相关的产品，能够帮助医生提前发现心脏病。

皮猜特地指出，中国科学家为全球的学术期刊贡献了大量AI相关的研究，谷歌希望在AI开发当中和世界上最好最尖端的人才合作，因此去年在北京建立了人工智能研发中心。

当被问及AI对就业的冲击问题时，皮猜称，这是个非常复杂的话题。但可以确定的是，学会一项技能就受用终生的日子已不再存在，政府、学界、企业和个人都需要去支持持续学习、终身学习。但他也强调社会仍需要一些博学的专业人员。比如读片成像的任务可以交给机器配合，医生将有更多和患者沟通的时间。未来会有其他形式的工作机会产生，这需要一些时间来匹配。

百度：Uber车祸是小概率

李彦宏昨日的演讲从中国经济“新动能”的角度谈起。他提到，“互联网+”是过去5年中国经济高速成长的一个重要推动力，面向未来，中国经济的成长可能要更多地依赖人工智能技术的发展。

他给出的理由是，过去五年，在中国每年互联网人口的增长速度都低于中国GDP增长速度，人口红利在消失，每个人的上网时长不再增加，甚至线上的推广成本比线下还贵。新的成长动力是什么？是人工智能。

以人工智能正在落地的汽车行业为例，李彦宏透露，4个月后，百度和金龙合作的无人驾驶小巴就会量产出现。这是一辆没有驾驶位、没有方向盘的车，一开始会在相对封闭的区域如景区、公园、码头等场景先尝试起来。

无人驾驶目前在开放道路上还没有成熟到可以完全摆脱司机，但这一技术成长飞快。李彦宏预计，大概3~5年时间无人驾驶就会真正进入在开放道路运行的状态。

提到无人驾驶，一个不可避免的话题是不久前刚刚发生的Uber自动驾驶汽车伤人致死案，这是第一起全自动驾驶车辆导致的致命事故。

李彦宏对此回应说，类似于“人咬狗是新闻，狗咬人不是新闻”，在中国每天因为汽车的事故有500人死掉，没有人报道；Uber有一辆车撞死人全世界都非常关注。“我觉得随着时间的推移人们越来越习惯于或者越来越认识到自动驾驶比人类的驾驶更安全一些。”

李彦宏还在现场播放了一段百度无人驾驶汽车如何避让小动物的视频。他称，如果前方有小动物，车子完全可以检测到并停下来。他指出，整个无人驾驶是一个非常巨大的产业，有很长的产业链，全球都会参与，因此开放的态度会让大家更受益。

不只自动驾驶，几乎各个领域都因为人工智能而出现了新的“物种”。李彦宏举例，“原来是一个音箱，是一个小电器，现在变成智能音箱，就可以说话，还可以听得懂人话，原来是一个电视，你要用遥控器来操控，今天可以变成用语音操控的新电视。所以AI会产生很多新的物种。”

人才不仅重要，也不便宜。“但是我们愿付这个钱。”李彦宏说，百度招聘的硅谷人才如果到北京工作，通常会加薪15%左右；如果是北京的同事要去百度在硅谷的办公室工作，通常降15%左右。“因为我们市场主要在中国，在中国工作对我们公司来说生产效率更高，给我们带来的产出更大。”