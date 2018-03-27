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北京地铁5月实现刷二维码乘车

北京地铁5月实现刷二维码乘车
2018年03月27日 00:42 新浪综合
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　　来源：北京商报

　　北京商报讯（记者 石飞月）3月26日，据北京官方票务平台如意行公司最新消息，预计到今年5月，北京地铁各站所有闸机将实现刷手机二维码乘车的功能。据介绍，这种刷卡方式不要求手机具备NFC功能，只要是智能手机即可。

　　如意行公司相关负责人表示，预计4月中旬开始，二维码乘车业务将全面公测。在此期间，乘客可以申请参与，成为首批二维码乘车用户，并且拥有邀请权限。二维码乘车业务正式开通预计在5月，届时，北京所有的易通行注册用户都可通过扫描二维码的方式进出地铁站。

　　据了解，目前有部分地铁站内的闸机已经安装了扫二维码乘车的机具。据报道，现场施工负责人介绍：“因为改造工程涉及北京全部车站，数量巨大，且闸机型号不同，从2017年中旬我们就开始准备实验室测试、端盖定型、性能测试、压力测试等，站内施工从（今年）1月一直进行到4月，历时3个多月。”

　　本月初，乘坐机场线的乘客就已经可以通过刷二维码进出车站，支持安卓、苹果等系统的所有品牌智能手机。目前，“易通行App”（北京轨道交通单程票互联网票务服务平台）刷二维码进出站业务率先在机场线4个车站开通。“易通行App”作为北京轨道交通单程票互联网票务官方服务平台，是北京地铁一种全新的购票方式，依托二维码技术，对于手机型号没有限制。

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