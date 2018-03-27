苹果再次下调iPhone X产量

来源：北京商报

北京商报讯（记者 石飞月）3月26日，市场调研机构BlueFin Research Partners发布的最新消息称，苹果再次将iPhone X产量下调。分析指出，下调产品产量，与iPhone X销量不再快速提升有关。

BlueFin在报告中表示：“我们在最近的核查中发现，上周末时苹果再次将生产目标下调，而且下调主要来自iPhone X。苹果iPhone X的生产目标下调600万台，曾经苹果为这款OLED设备制定了宏大的生产目标，到目前为止却已经下调7500多万台。”

分析师认为，2018年年中，苹果将会销售大约2.19亿台iPhone，在该时间段内下一代iPhone将会上市并销售3个月。另外，2.19亿台的销量预测有一个前提：即将推出的3款新iPhone得到市场的认可。

iPhone X在发布之初，无论是业界，还是市场均不看好其销量，主要原因是该机在搭载备受争议的刘海屏的同时，价格还创下新高。Cowen and Company的分析报告称，苹果在一季度生产了5300万台iPhone X，超过了苹果此前5250万台的预期。然而，从二季度开始，iPhone X的产能将遭遇滑铁卢，每月预计只有900万台。

不过，根据来自Macotakara的一份最新报告显示，苹果在下调iPhone X产能的同时，会推出一款全新配色的iPhone X供用户选购，很可能是腮红金版本，这无疑是苹果想要通过推出新配色，来激活iPhone X的一波销量。目前iPhone X共有两种颜色可选，分别是灰色与银色。因此从颜色多样性上来看，iPhone X与其他版本iPhone相比，的确偏少了一些。

产业链消息人士透露，苹果依然会把iPhone X产品线作为未来工作的重心，而今年将推出三款新iPhone，其中iPhone X Plus和廉价版iPhone X是引爆市场的关键。

iPhone出货量陷入多年停滞，加上智能手机市场长远预期暗淡无光，有一件事越来越明显：苹果需要在iPhone之外寻找可持续增长动力。对于苹果来说，核心产品（Mac、iPad、iPhone）很难成为长远增长动力，因为整个PC、平板的增长已经很慢了。