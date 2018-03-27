全国新增本科专业2311个 人工智能专业成“爆款”

教育部3月21日公布了2017年度普通高等学校本科专业备案和审批结果。今年，高校新增专业有哪些特点？快来看看有没有你心仪的学科！

本次共新增备案本科专业2105个，新增审批本科专业206个，合计新增专业2311个；撤销241个专业，涉及135所高校；本次还有51个专业调整学位授予门类或修业年限。

据统计，其中，新增备案本科专业数量最多的是中国社会科学院大学，多达17个。2017年，中国社科院大学首次招生，共有4个学院7个专业在全国招生，首批入学新生共392人。新增审批本科专业最多的是北京外国语大学，共新增14个小语种专业，且均为新专业。

这个专业成为"爆款"，获批高校猛增近8倍

在这次新增备案本科专业中，最“热门”的均与信息技术相关。其中，“数据科学与大数据技术”最为热门。250所新增该专业的高校中，包括中国人民大学、北京师范大学、厦门大学等19所教育部直属高校。河南、河北、山东、安徽、广东、江苏等省也有较多高校成功获批。

该专业备受高校青睐与国家大力支持大数据产业发展及该产业人才奇缺相关。

国务院2015年8月曾印发《关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》，明确鼓励高校设立数据科学和数据工程相关专业，重点培养专业化数据工程师等大数据专业人才。

人工智能行业需求旺盛，60所高校获批“机器人工程”

根据教育部上述2017年度高校本科专业备案和审批结果，此次共有60所高校获批“机器人工程”专业。其中江苏共有10所高校申请设立该专业(包括驻苏教育部属高校)。

2017年，教育部公布2016年度高校本科专业备案和审批结果，获批“机器人工程”专业的高校增至24所，今年这一数据达到60所。

“机器人工程”专业大热的背后，是人工智能行业的持续发展。今年政府工作报告中四次提及“智能”，并特别指出要“加强新一代人工智能研发应用”、“发展智能产业”。据媒体报道，人工智能行业人才需求旺盛，有企业为机器人工程师开出2.5万元月薪起步。

“小语种”、“网络空间安全”受关注

教育部上述2017年度高校本科专业备案和审批结果显示，北京外国语大学此次新增审批专业14个，全部为此前没有的小语种专业。其中包括斐济语、库克群岛毛利语、卢森堡语、桑戈语等。

这延续了最近两年新增专业的一个趋势——去年，北京外国语大学新增小语种专业为11个，同样均为新专业。此外，天津外国语大学、北京第二外国语学院、广东外语外贸大学分别新增13、8、 6个小语种新专业。另有扬州网2017年3月份报道称，该年江苏35所高校新增101个本科专业，其中小语种就占了五成。

有专家认为，小语种大热有两个背景，一是中国教育对外开放主要面向欧美，开放面比较狭窄，目前已不能满足实际需求；二是近年来“一带一路”合作深入推进，小语种人才的培养也是基于同沿线国家经济文化交流的现实需要。

同样与“一带一路”建设战略布局相关，2017年度高校本科专业备案和审批结果显示，有18所高校本科新增“网络空间安全”专业。

据甘肃省教育厅官网，兰州理工大学申报的网络空间安全本科专业(080911TK)，获教育部审批同意设置，自2018年开始招生。该校表示该专业的获批，是学校主动适应“一带一路”建设战略布局，服务区域经济社会发展，推进新工科建设方面取得的新进展。

注意！241个专业被撤销

根据教育部上述2017年度高校本科专业备案和审批结果，撤销241个专业，涉及135所高校。本次撤销的专业中，有不少都是往年热门专业，比如：计算机科学与技术，管理学及设计类专业。

（各省市新增本科专业2311个 人工智能专业成"爆款"）