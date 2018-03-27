知名对冲基金经理：特斯拉处于破产边缘 活不过半年

新浪美股 北京时间27日消息，美国《商业内幕》（Business Insider）网站近日刊文称，美国知名对冲基金经理约翰-汤普森（John Thompson）认为，特斯拉正处在破产边缘，未来18个月内将需要筹集约80亿美元，如果没有华尔街银行或私人投资者的支持，该公司可能在未来3到6个月内破产。

汤普森是Vilas资本管理公司的首席投资官，华尔街为数不多的一直跑赢大盘的对冲基金经理之一，他的基金正大举做空特斯拉。以下是他关于特斯拉的文章：

“我认为特斯拉将在未来3-6个月内倒闭……部分原因是其无法制造并交付Model 3车型，部分原因是市场对Model S和Model X的需求下降，部分原因是估值极端，部分原因是穆迪将特斯拉债券定位为CCC，这样使得零部件合资伙伴要求特斯拉支付后提供产品，部分原因是市场最近对特斯拉的偏好下降，部分原因是我们怀疑特斯拉存在财务欺诈行为，而且特斯拉最近有两位财务大将离职……

毫无疑问，特斯拉正处于破产的边缘。

如果特斯拉在未来12个月内无法从华尔街或者私人投资者那里获得资金，那么该公司将无法存活下去。

我们预计特斯拉在未来18个月内大约需要80亿美元来弥补运营亏损、资本支出、到期债务和周转资金需求。

然而，由于美国证券交易委员会过去的调查和目前的调查（该公司没有披露这一事实），特斯拉可能很难进入公开市场。

根据最近的一份分析报告，在过去5年里，特斯拉收到了美国证监会有85份要求增加信息和披露信息的要求。相比较之下，福特一份都没有收到，这意味着特斯拉正在触及很大边界。

当一家公司接受正式调查时，就会很难从公开市场筹集资金，因为这些调查必须公开，这通常会使股票和债务价值受到影响。

因此，特斯拉投资者更希望中国或其他地方的投资者能进入来保持公司的偿付能力。

事实上，特斯拉的估值是福特的两倍，而福特去年生产了600万辆汽车，利润高达76亿美元，而特斯拉只生产了10万辆，但亏损了20亿美元。

此外，福特有120亿美元现金应对不测，而特斯拉在未来3个月可能会耗尽所有资金。

我从未在我的职业生涯中看到过如此荒谬的事情。”