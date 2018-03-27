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对冲基金经理：特斯拉将在未来3-6月内破产

对冲基金经理：特斯拉将在未来3-6月内破产
2018年03月27日 17:52 新浪科技
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对冲基金经理：特斯拉将在未来3-6月内破产
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　　新浪科技讯 北京时间3月27日下午消息，特斯拉的股东前不久为CEO埃隆·马斯克批准了一个薪酬方案。根据这个方案，马斯克在未来十年估计可以赚到500多亿美元。换句话说，全美500强企业CEO加起来的年薪，都比不上马斯克一个人一年的薪水。

　　然而，在马斯克的领导下，特斯拉经营亏损高达49.7亿美元，公司也一直在被SEC调查，但是股东们居然还给出了史上最高CEO年薪。

　　面对如此反常，Vilas Capital Management首席投资官、对冲基金经理约翰·汤普森（John Thompson）认为，特斯拉将在未来3-6月内破产。

　　他说，原因有很多，比如产能不足无法按期交付Model 3；市场对Model S和X的需求开始下降；没办法短期融到大笔资金；比如穆迪评级可能也会下调，这样一来供应商可能就会要求货到付款；又比如市场对风险的偏好降低；还有疑似的会计欺诈活动，依据是多达85封的SEC调查信件以及上个月两名高级财务人员离职。

　　如果拿不到融资，特斯拉撑不过12个月。根据推测，要在未来18个月里活下去，特斯拉大概需要80亿美元资金来应对各项支出。而在过去5年中，SEC曾85次要求特斯拉提供额外信息和披露。鉴于过去与当前的SEC调查，特斯拉想从公开市场获得融资似乎很难。

　　相比于福特公司在相同时期的表现，特斯拉已经越界太多。

　　因此，特斯拉的投资者似乎只能寄希望于中国或其它地区的投资者，愿意帮助特斯拉渡过破产危机。(小白)

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