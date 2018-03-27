Uber撞死行人事故揭秘：此前禁用测试车安全系统

新浪科技讯 北京时间3月27日上午消息，上周在亚利桑那州Uber的一辆沃尔沃SUV撞上一名妇女并致其死亡。根据为该肇事车辆供应雷达和摄像头的自动驾驶部件制造商的说法，Uber在事故发生前已经禁用了车上的标准防碰撞技术。

“我们不希望给公众造成困惑，或让他们以为是我们为沃尔沃提供的技术出了问题，导致此次灾难性事故，”Aptiv Plc的发言人扎克·彼得森在电话中说道。他表示，肇事车辆沃尔沃XC90的高级标准驾驶辅助系统与Uber的车辆自动驾驶测试系统 “没有任何关系”。

Aptiv此举意在为其技术正名，以避免受到Uber事故的牵连。在开发和测试其自动驾驶系统过程中，Uber可能会遵循标准管理，禁用其他技术。当49岁的受害者伊莱恩·赫茨伯格推着自行车穿过马路时，Uber的系统未能及时将车辆减速。亚利桑那州坦佩警方和美国国家运输安全委员会正在调查这起事件。

Uber对此拒绝评论。一名沃尔沃发言人表示，公司无法推测事故原因，正在等待全面的调查报告。

英特尔旗下的Mobileye为防碰撞系统生产芯片和传感器，这家公司也是Aptiv的一个供应商。Mobileye在本周一表示，公司在事故发生后，通过在电视监视器上播放Uber事故的视频，亲自测试过自己的软件。Mobileye说，尽管二次传输的视频质量相对来说不如车辆内置的摄像头直接拍摄的清晰，但在公司的内部测试中，他们发现软件依旧在事故发生前一秒检测到了行人。

“警方发布的视频似乎表明，即使是自动驾驶系统中最基本的构建模块，其检测和分类物体的能力仍是一个艰巨的任务，”Mobileye的首席执行官阿姆农·沙书亚表示，“在解决更为复杂的挑战之前，作为未来全自动驾驶的基本要素之一，这项技术必不可少。”

Aptiv的雷达和摄像头系统采用的是Mobileye的芯片和传感器，为沃尔沃XC90上的驾驶辅助系统提供协助。Aptiv的雷达和摄像头系统提供防碰撞、变线辅助及其他安全功能。

去年11月份，Uber购买了2.4万辆沃尔沃越野车。在这些车辆上，Uber安装了自己的传感器和软件，以进行无人驾驶测试。(小白)