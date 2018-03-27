投资超10亿美元 苹果预计明年三月播出原创剧集

新浪科技讯 北京时间3月27日早间消息，人们早就知道苹果正在积极关注好莱坞和原创内容，现在这一消息得到证实，《纽约时报》的一篇报道称，该公司正在大力推进系列原创节目的制作，经费预算超过10亿美元。

据报道，苹果公司娱乐高管向媒体坦言，该公司的新节目计划在2019年3月到2019年夏天之间正式推出。苹果目前拥有一个40人团队，负责制作名为《苹果全球视频》的原创内容，并且，正在加州卡尔弗城为其娱乐部门建造总部，占地面积达12.8万平方英尺。苹果计划扩大节目组合，并为成人戏剧、儿童节目，以及拉丁美洲和欧洲的节目开辟分部。

去年8月，《华尔街日报》报道说，苹果明年将斥资10亿美元收购和制作原创电视节目。但是《纽约时报》指出，最近几个月，该公司的花费远超Facebook和YouTube。相比之下，Netflix正计划在2018年度斥资80亿美元购买原创电视剧和电影。目前还没有迹象表明苹果的流媒体服务将如何启动，但很可能是一项订阅服务。苹果的节目可以通过一个应用程序甚至苹果TV App应用来观看，用户也可以从HBO之类的服务中获取内容。

与Netflix顺应所有观众口味制作内容的方式截然不同的是，苹果最有可能紧盯一个热门栏目。去年，该公司从索尼影业电视分部挖来高管扎克·范·埃姆博格（Zack Van Amburg）和杰米·埃利希特（Jamie Erlicht），两人因制作热播剧《绝命毒师》（Breaking Bad）而声名鹊起。目前，埃姆博格和埃利希特负责主持《苹果全球视频》的运作。

到目前为止，苹果公司已经就12个项目达成协议，并吸引了一些大人物来开发迅速扩大的原创内容。这些项目包括：翻拍史蒂文·斯皮尔伯格的经典电视剧《惊异传奇》（Amazing Stories）、《爱乐之城》导演达米恩·查泽雷执导的一部系列剧；奈特·沙马兰的心理惊悚系列剧；《太空堡垒卡拉狄加》（Battlestar Galactica）的编剧罗纳德·D·摩尔的一部太空科幻剧；电影《饥饿游戏》的导演弗朗西斯·劳伦斯的一部未来主义戏剧；以及一系列关于网络早间节目的剧目，参演明星包括詹妮弗·安妮斯顿和瑞茜·威瑟斯彭。据报道，苹果也将在戏剧和喜剧方面分别与奥克塔维亚·斯宾瑟和克里斯汀·韦格（Kirsten Wiig）展开合作。

在这12个项目中，有9个跳过了传统的试播看片阶段。不过，一些节目进展缓慢：差不多两个月前，执行制片人布莱恩·富勒（Bryan Fuller）离开《惊异传奇》摄制组，目前尚无后续人选，而四个月前苹果公司收购的安妮斯顿/威瑟斯彭剧目，本周剧本才能脱稿。

虽然貌似苹果的一些大有前途的项目正在进行中，但在过去，该公司的内容创新一直差强人意，真人秀节目《应用星球》和《顺丰车卡拉OK》都不被市场看好。(杨戈)