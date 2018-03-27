梦想加空间完成3亿元B轮系列融资 鸥翎、巨人等投资

新浪科技讯 3月27日上午消息，智能联合办公品牌梦想加空间宣布正式完成总规模达3亿元B轮系列融资，投资方包括鸥翎投资（Ocean Link）、巨人集团旗下的M31 Management、愉悦资本等主流机构。

过去两年多，梦想加起步于北京并快速布局，2017年正式拓展外埠市场，四个月内落地成都，在春熙路、金融城等核心商圈扩张近两万平米。目前，在保持所有单店健康盈利的情况下，梦想加逾十万平米的总运营及开发面积。

在本轮融资助力下，梦想加已开始加速在北京、上海、广州以及成都等城市核心商圈的深度布局，仅2018年3月, 四地核心区域新增签约面积超过十万平米。北京CBD、上海外滩、成都高新区及天府新区等区域数店同开的局面将成为常态，2018年开发速度同比增长有望超过十倍。

梦想加从创立之初设立“智能化办公服务”的初衷，独立开发的智能化办公系统、功能性与标准化并重的空间设计产品以及依托大数据和智能平台实现的精细化运营产品，三者共同构成了梦想加“OaaS（Office as a Service，办公即服务）体系”。

历经两年的产品打磨及区域布局后，梦想加于2017年下半年开始加速扩张，北京建国门万豪中心、望京科创大厦、望京彩虹桥，以及成都春熙路IFS国际金融中心、高新区银泰in99、华商金融中心等空间接连开业运营，其中6个空间实现开业即满租。目前，梦想加所有运营空间平均入驻率高达95%。

梦想加空间方面表示，目前，梦想加已经从潜心打造“智能化办公服务”的产品阶段进入到匹配企业发展过程全周期的解决方案阶段。从数百家小微型企业，到类似华人文化、易到、海天网联等快速扩张中的中型公司，再到传统巨头或网络巨擎如中粮、亚洲航空、铂涛集团、滴滴、今日头条、腾讯等，这些处于不同发展阶段的企业均选择入驻梦想加空间。同时，梦想加在2017年推出服务于流动办公、会议需求的共享积分会员产品，也在短短一年内创造了不俗业绩，不仅受到个人及中小企业欢迎，更吸引联想、用友、美团、宝盾门业等大企业用户。截止目前，梦想加空间已服务500余家入驻企业和数万位办公者。

国际房地产顾问服务公司高力国际在《2017年灵活办公空间展望》的报告中指出，联合办公在近两年保持着30%的增速发展，预期在2030年将占据整体商办市场30%体量，成为千亿市场规模的行业。纵观联合办公行业起势的近三年时间，投资动作日益活跃、品牌合并以及头部效应渐显，但同时快速发展的行业也将面临劣币当道、品牌同质化过重、虚假繁荣等种种考验。这些信号都指向优胜劣汰的行业洗牌阶段已经悄然来临。

梦想加由温梦飞、李文磊、王晓鲁三人共同创立于2015年5月，核心团队拥有技术、空间设计、互联网等方面背景。谈及如何保持高速发展并获得优秀VC、PE机构关注，三位创始人共同表示：“任何深入行业的专业人士都会了解到，复制一个高颜值的空间不难，难的是形成真正的产品壁垒、走上规模发展且持续盈利的道路。我们用实践证明，依托智效办公体系及空间标准化产品，可以有效控制投资及运营成本，从而实现稳定盈利。梦想加在科技元素和精细化运营上不断投入，都是在为稳固头部位置而准备。在优秀资本的助力下，我们有信心将不具备核心竞争力、过度造势的品牌甩开、继续领跑，成为铸造行业标准的一份子”。

鸥翎投资（Ocean Link）创始合伙人江天一（Tony）表示：“联合办公行业前景光明，但竞争也十分激烈。因此我们去年做了大量产品调研和数据分析工作，来寻找行业里的长跑选手。评估结果是无论从产品调性、原创性、适应性、标准化程度还是单店回报上看，梦想加都是最优秀的。在中国这样的商业环境下，能在品质和商业化上找到平衡点是非常难得的能力。而梦想加今年开始的加速发展，也验证了我们的判断——这是一家厚积薄发、后劲十足的公司。”“同意Tony。我认为梦想加是中国联合办公行业最有潜力的公司。”鸥翎投资（Ocean Link）另一位创始合伙人，铂涛酒店集团创始人和董事长郑南雁补充道。

“共享办公是一个巨大的市场，中国早就诞生了世界最大的住宅地产和商业地产开发商，在共享办公这种地产运营领域，中国未来也有机会出现规模超过wework的公司。梦想加不但给入驻企业创造了很多独特的体验，也是唯一一家能利用科技手段大幅提高运营和管理效率的共享办公企业。”在谈及此次投资时，巨人集团战略投资负责人林田表示。

作为梦想加A轮领投方，愉悦资本在此次融资中继续跟进。愉悦资本创始合伙人李潇表示：“房产服务是愉悦资本重要的投资根据地，尤其是在技术及智能驱动下，房产领域的存量资产被挖掘出来，运营效率被大大提升。梦想加自创始之日起就创造性地开发了一系列高质量的产品和服务，这与创始人团队对共享办公的深刻理解和超强的执行力是分不开的。现在，梦想加已经进入了全国主要商业中心城市，越来越多的大型公司、移动办公用户以及自由职业者入驻梦想加，这表明市场进入了发展的快车道。我们相信梦想加引领的这场办公的革命将会不断推动产业进阶、为用户创造更多价值。”(王上)