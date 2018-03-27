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美参议院将举行隐私听证会 FB、Twitter等CEO均受邀

美参议院将举行隐私听证会 FB、Twitter等CEO均受邀
2018年03月27日 08:33 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月27日早间消息，美国参议院司法委员会周一表示，已邀请Facebook、Alphabet和Twitter的CEO参加4月10日举行的有关数据隐私的听证会。

　　近期，英国政治咨询公司Cambridge Analytica被曝滥用5000万Facebook用户的数据。美国联邦贸易委员会（FTC）已对此事展开了调查。

　　委员会主席、参议员查尔斯·格拉斯里（Charles Grassley）表示，他邀请Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）出席作证，“讨论Facebook以往和未来关于保护和监控用户数据的政策”。

　　在曝出近期的事件后，Facebook正面临政府部门的监管压力。与此同时，广告主也在向Facebook施压。上周，扎克伯格就5000万用户数据被滥用事件发表了道歉。

　　Facebook发言人表示，该公司已经收到听证邀请，正在进行评估。Twitter拒绝对此置评，而Alphabet尚未做出回应。

　　目前，社会各界正越来越多地呼吁监管部门加强对科技公司的监管。此次听证会很可能是科技公司近期最受关注的亮相。

　　格拉斯里表示：“听证会将涉及收集、保存和传播用户数据，供商业应用的隐私标准，此外还将研究这些数据如何被滥用，或被不当转移，以及类似Facebook的公司可以采取哪些措施，更好地保护用户的个人信息，并确保整个过程更透明。”

　　上周，众议院能源和商务委员会也正式邀请扎克伯格出席作证，参议院商务委员会也对扎克伯格发出邀请。但这两场听证会的日期都尚未确定。

　　Facebook高管上周三和周四在国会山向美国国会相关人员介绍了情况。扎克伯格上周表示，如果自己是合适的人选，那么愿意出席作证。(邱越)

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