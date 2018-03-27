Mobileye：Uber无人车撞死的行人在事发前能被检测到

阿姆农·沙书亚（Amnon Shashua）

新浪科技讯 北京时间3月27日凌晨消息，本周一，驾驶辅助系统研发公司Mobileye宣称其计算机视觉系统能在事发前检测到Uber无人驾驶汽车撞死的行人，并呼吁监管部门验证科技公司无人驾驶汽车的安全性。

Mobileye是以色列一家于1999年成立的汽车科技研发公司，在2017年3月被英特尔以150亿美元的价格收购。该公司首席执行官阿姆农·沙书亚（Amnon Shashua）在一篇博客文章中批评了自动驾驶领域的“后来者”，称该领域还没有发展到能确保车辆安全的程度。

警方和有关部门正在调查于3月18日发生的Uber无人驾驶汽车撞死行人事件，该案件引发了公众对于无人驾驶汽车安全性和有效性的质疑。

据Mobileye称，该公司在分析上周警方公布的视频中的仪表盘数据后，在其先进驾驶辅助系统（advanced driver assistance system，ADAS）上模拟了当时的场景。该ADAS驾驶辅助系统已经被安装在全球2400万台汽车上。

该公司CEO在博客中写道，虽然警方提供的视频不是很清晰，Mobileye的ADAS系统仍然能在“大约事发前一秒”检测出当时正推着自行车经过马路的行人伊莲·赫兹伯格（Elaine Herzberg）。

Uber没有透露其安装在无人驾驶测试车上的传感器是否在事发前检测到了受害者。

阿姆农表示，近年来自动驾驶领域取得了巨大进展，该领域的大量后来者给人留下这样一种印象，那就是“计算机视觉专家上十年的经验应该被打折扣”。

阿姆农强调说：“经验真的很重要，尤其在与安全相关领域”。这话明显是针对Uber来说的，Uber在2015年才开始研发其无人驾驶技术。

Mobileye公司CEO曾表示应该建立一个“可验证安全保障”标准模型，所有研发自动驾驶汽车技术的公司都要通过这个模型来验证其技术的有效性和安全性，确保不会发生交通事故。

阿姆农表示：“我认为现在正是时候通过有意义的讨论来建立一套用于完全自动驾驶汽车的安全性验证框架。”（小宝）