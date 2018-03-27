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美股科技公司IPO将迎井喷

美股科技公司IPO将迎井喷
2018年03月27日 02:38 第一财经日报
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　　钱童心

　　美股上周诞生了自去年Snapchat上市以来上市规模最大的IPO。美国云存储提供商Dropbox上周五在纳斯达克上市，上市首日股价开盘就大涨40%，最高时股价29美元，截至当日收盘，股价28.48美元，比21美元的发行价上涨了35%。

　　DropboxCEODrewHouston的身价在公司上市后超过30亿美元。Dropbox在2017年的收入预计超过10亿美元，注册用户超过5亿。不过去年公司亏损也高达1.117亿美元，相比2016年全年2.102亿美元的亏损有所收窄。

　　过去很长一段时间，Dropbox在研发方面预算的投入导致公司支出一度急剧上升，不过到2016年，公司基本实现了现金流为正的目标。Dropbox表示，公司90%以上的收入都来自于个人用户的订购，这在云存储行业是独一无二的，因为像亚马逊谷歌微软苹果这些科技巨头的云服务收入主要来自于企业级客户。

　　另一方面，面对来自这些科技巨头的竞争，Houston表示，Dropbox的增长正是基于这样高度竞争的环境，他并不认为亚马逊在个人云存储领域会威胁到Dropbox。

　　Dropbox上市的背后是早期科技投资平台YCombinator（YC）的成功。成立于2005年的YC投资了包括Airbnb、Twitch、Stripe、Coinbase等多家具有影响力的初创公司，但Dropbox是其投资的公司中首家上市的初创企业。

　　2007年，YC投资了Dropbox，到了2011年，Dropbox估值已经达到40亿美元。此前，YC投资的直播平台Twitch于2014年被亚马逊收购，售价9.7亿美元；自动驾驶初创公司Cruise于2016年被通用汽车收购，售价10亿美元。

　　YC主席SamAltman认为，初创公司应该学习Dropbox融资的经验。他说道：“他们成功地管理了股权的稀释，在后期融了很多钱，也就是说当公司值钱的时候再去买股权，这和大多数初创公司不同，大多数初创公司是在种子轮的时候大量融资，也就是说把自己的公司卖得很便宜。”

　　随着美股IPO市场开始回暖，YC投资的Airbnb预计于明年上市，而今年在Dropbox之后，流媒体巨擘Spotify也将开启上市之旅。Dropbox上市首日的表现可能将为后来者提振信心。

　　在经历了2013和2014年的繁荣之后，美股科技公司IPO数量逐年递减。2013年和2014年在美股上市的科技公司数量分别为50家和62家，不过2015年至2017年，美股上市科技公司的数量仅31家、26家和27家。美国独角兽的数量却达到了空前的171家。

　　去年，社交媒体初创公司Snapchat和送餐服务初创公司BlueApron成为美股最大的两家IPO企业。但上市后，两家公司股价都遭遇滑坡，这严重打击了潜在上市初创企业的信心，尤其是面向消费者的科技公司。

　　很多初创公司选择暂缓上市的另一个重要因素是后期资本的进场。比如软银的千亿美元基金就投资了多家成熟的初创公司，令这些公司在不上市的情况下也能解决资金问题。

　　但初创公司的估值越来越高，IPO被提上日程。IPO专家、ClassV集团创始人LiseBuyer对笔者表示：“各类科技公司现在都开始与银行和审计师一起研究IPO，这个窗口已经开得非常大，IPO的需求很旺盛，不少新公司的定价也相对比较合理。”

　　纽交所上市部门全球主管JohnTuttle也做出了同样的表态。他认为今年美股IPO市场将非常活跃，尤其是会看到大量科技公司上市。他提到了三家今年准备赴美上市的中国初创公司：哔哩哔哩爱奇艺和精锐教育。除此以外，小米今年也预计将在美国和中国香港两地上市。小米早期投资人纪源资本GGV管理合伙人童士豪今年年初向笔者透露，小米有望于下半年上市，融资规模或达千亿美元。

　　但今年可能不会看到Uber和Airbnb这类被称作“十角兽”（Decacorn，市值超过100亿美元的公司）的企业上市。这些公司已经融到足够多的资金，以至于它们不会让自己在上市的进程中犯下一丝一毫的错误，必须非常谨慎地对待。

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