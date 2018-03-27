美股科技公司IPO将迎井喷

钱童心

美股上周诞生了自去年Snapchat上市以来上市规模最大的IPO。美国云存储提供商Dropbox上周五在纳斯达克上市，上市首日股价开盘就大涨40%，最高时股价29美元，截至当日收盘，股价28.48美元，比21美元的发行价上涨了35%。

DropboxCEODrewHouston的身价在公司上市后超过30亿美元。Dropbox在2017年的收入预计超过10亿美元，注册用户超过5亿。不过去年公司亏损也高达1.117亿美元，相比2016年全年2.102亿美元的亏损有所收窄。

过去很长一段时间，Dropbox在研发方面预算的投入导致公司支出一度急剧上升，不过到2016年，公司基本实现了现金流为正的目标。Dropbox表示，公司90%以上的收入都来自于个人用户的订购，这在云存储行业是独一无二的，因为像亚马逊、谷歌、微软、苹果这些科技巨头的云服务收入主要来自于企业级客户。

另一方面，面对来自这些科技巨头的竞争，Houston表示，Dropbox的增长正是基于这样高度竞争的环境，他并不认为亚马逊在个人云存储领域会威胁到Dropbox。

Dropbox上市的背后是早期科技投资平台YCombinator（YC）的成功。成立于2005年的YC投资了包括Airbnb、Twitch、Stripe、Coinbase等多家具有影响力的初创公司，但Dropbox是其投资的公司中首家上市的初创企业。

2007年，YC投资了Dropbox，到了2011年，Dropbox估值已经达到40亿美元。此前，YC投资的直播平台Twitch于2014年被亚马逊收购，售价9.7亿美元；自动驾驶初创公司Cruise于2016年被通用汽车收购，售价10亿美元。

YC主席SamAltman认为，初创公司应该学习Dropbox融资的经验。他说道：“他们成功地管理了股权的稀释，在后期融了很多钱，也就是说当公司值钱的时候再去买股权，这和大多数初创公司不同，大多数初创公司是在种子轮的时候大量融资，也就是说把自己的公司卖得很便宜。”

随着美股IPO市场开始回暖，YC投资的Airbnb预计于明年上市，而今年在Dropbox之后，流媒体巨擘Spotify也将开启上市之旅。Dropbox上市首日的表现可能将为后来者提振信心。

在经历了2013和2014年的繁荣之后，美股科技公司IPO数量逐年递减。2013年和2014年在美股上市的科技公司数量分别为50家和62家，不过2015年至2017年，美股上市科技公司的数量仅31家、26家和27家。美国独角兽的数量却达到了空前的171家。

去年，社交媒体初创公司Snapchat和送餐服务初创公司BlueApron成为美股最大的两家IPO企业。但上市后，两家公司股价都遭遇滑坡，这严重打击了潜在上市初创企业的信心，尤其是面向消费者的科技公司。

很多初创公司选择暂缓上市的另一个重要因素是后期资本的进场。比如软银的千亿美元基金就投资了多家成熟的初创公司，令这些公司在不上市的情况下也能解决资金问题。

但初创公司的估值越来越高，IPO被提上日程。IPO专家、ClassV集团创始人LiseBuyer对笔者表示：“各类科技公司现在都开始与银行和审计师一起研究IPO，这个窗口已经开得非常大，IPO的需求很旺盛，不少新公司的定价也相对比较合理。”

纽交所上市部门全球主管JohnTuttle也做出了同样的表态。他认为今年美股IPO市场将非常活跃，尤其是会看到大量科技公司上市。他提到了三家今年准备赴美上市的中国初创公司：哔哩哔哩、爱奇艺和精锐教育。除此以外，小米今年也预计将在美国和中国香港两地上市。小米早期投资人纪源资本GGV管理合伙人童士豪今年年初向笔者透露，小米有望于下半年上市，融资规模或达千亿美元。

但今年可能不会看到Uber和Airbnb这类被称作“十角兽”（Decacorn，市值超过100亿美元的公司）的企业上市。这些公司已经融到足够多的资金，以至于它们不会让自己在上市的进程中犯下一丝一毫的错误，必须非常谨慎地对待。