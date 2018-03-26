雄安新区5G自动驾驶细节：20公里外遥控 延时6毫秒

雄安新区5G远程自动驾驶细节：20公里外遥控，延时6毫秒

雄安发布

3月24日，中国移动完成雄安新区首次5G-V2X自动远程驾驶启动及行驶测试，实现了通过5G网络远程控制20公里以外的车辆完成启动加速、减速、转向等操作，网络时延保持在6毫秒以内，仅为4G的十分之一。这是中国移动在服务雄安新区信息化和智慧城市融合发展方面取得的重大成果，也是给雄安新区成立一周年的精彩献礼。

中国移动雄安分公司5G-V2X远程自动驾驶测试车。

这些业务已在雄安上线

自雄安新区成立以来，中国移动始终围绕打造智能新区发力，在服务数字雄安、智慧雄安的进程中主动作为、先行一步，不断推进新技术新业态创新发展，相继在雄安新区完成了5G试点、千兆光宽带及NB-IoT物联网业务上线。

通过5G网络指挥车辆完成相应动作

2017年9月，中国移动就开始在雄安新区部署5G网络及远程自动驾驶项目。2018年2月实现了测试场5G覆盖。在本次5G远程自动驾驶测试中，测试人员在5G核心网侧连接车辆模拟控制器，下发操控指令，通过5G新空口与相应的传输专线将转向、加速等指令传输给远程车辆，车内的模块接收信号并指挥车辆完成相应动作。5G网络的低时延、大带宽是实现远程高精度控制和高可靠性自动驾驶的重要保障。

自动驾驶技术。（资料图）

远程自动驾驶具有广泛应用场景

远程自动驾驶在未来具有广泛的应用场景，尤其在恶劣环境和危险区域如无人区、矿区、垃圾运送区域等人员无法达到的区域，将极大提升操作效率并节省人力。同时，远程自动驾驶还可作为自动驾驶的补充，在自动驾驶商用初期采用远程控制模式，一人远程控制多辆自动驾驶汽车，或在自动驾驶汽车出现异常时远程进行人工干预。

近期将部署操控车模型

中国移动远程自动驾驶项目负责人表示，这次测试项目的成功，验证了5G大带宽、低时延的网络能力，为智能网联汽车的发展奠定了基础。中国移动将持续推进基于5G-V2X的远程自动驾驶项目演进，近期将在雄安新区分公司展厅部署操控车模型，实现远端高清视频回传并通过模型操控远端车辆，使驾驶员更为直观地感受道路信息，直接操控汽车。

下一步将实现三个阶段验证

下一步，中国移动还将与雄安新区管委会相关部门协同，逐步实现封闭测试场、规则化测试道路、开放性测试道路等三个阶段验证，为远程自动驾驶商业化提供技术支撑。

（原标题《打造智能新区！雄安首次5G远程自动驾驶行驶测试完成》）