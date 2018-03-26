新浪科技> 业界 > 正文

企业布局争夺动力电池回收百亿元市场

企业布局争夺动力电池回收百亿元市场
2018年03月26日 04:09 大洋网-广州日报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　文/广州日报全媒体记者段郴群

　　新能源汽车的热销，带动整个产业链诞生一个个新的市场机遇。日前，国家多个部委出台政策，鼓励汽车生产企业、电池生产企业、报废汽车回收拆解企业与综合利用企业等通过多种形式，合作共建、共用废旧动力蓄电池回收渠道。数据显示，2016年我国动力电池的报废量约1.2万吨，到2020年这一数字预计将增加到约24.8万吨，废旧动力电池回收市场规模有望增长至几百亿元规模。为此，包括格林美、赣锋锂业等A股上市企业纷纷布局电池回收巨大市场。

　　据了解，从2014年以来，我国新能源汽车市场发展迅速。截至2017年底，全国新能源汽车保有量达153万辆。而按照动力电池的平均使用寿命4~6年的期限计算，2018年，我国动力电池市场将面临动力电池的“报废期”。媒体引述业内预计数据，2018年，废旧动力电池回收市场可达50亿元规模，2020年至2023年，废旧动力电池回收市场规模进一步增长至136亿元~311亿元。

　　国家相关部门加大了政策支持力度。今年以来，国家相关部委联合先后出台《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》（下称“《办法》”），以及为贯彻落实该《办法》而发布的《新能源汽车动力蓄电池回收利用试点实施方案》，明确到2020年，建立完善动力蓄电池回收利用体系，探索形成动力蓄电池回收利用创新商业合作模式。

　　动力电池回收市场巨大

　　动力电池回收到底有多大的市场机遇。业内表示，从动力电池正极材料之一的金属钴价格的趋势，可以看出动力电池回收带来的回报。据报道，国内钴市场均价报近日约在65万元/吨上下，较2018年初的约54万元/吨，上涨幅度达到了20%，而比2017年2月初的29万元/吨的价格，涨幅超过一倍。除金属钴外，三元电池中镍、锂等金属含量均较高，具有较高的回收再利用价值。磷酸铁锂电池虽不包含钴、镍等稀有金属，但锂含量达1.1%。

　　电池级碳酸锂近年价格也大幅上扬，其中我国东部地区厂商出厂价格已达到16.5万元/吨，而四氧化三钴价格从2016年的不到150元/千克，上涨到近400元/千克。业内表示，按照国家对于新能源汽车的发展规划，到2020年，我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量超过500万辆，到了那时动力电池报废量将达12万~17万吨的规模。

　　多家企业布局电池回收

　　目前A股上市公司已经有多家企业进入到动力电池回收行业。其中格林美（002340）今年3月23日，在投资者互动平台上回答投资者提问时表示，该公司作为中国废旧电池回收的领军企业，已建成六大产业基地，年回收利用钴金属3000~5000吨，年回收钴资源超过中国原钴开采量。格林美去年12月的公告显示，证监会发审委审核通过该公司拟非公开发行股票募集约29.5亿元，用于拆解动力电池包项目、循环再造三元材料用前驱体原料项目（6万吨/年）、循环再造电池用三元材料项目（3万吨/年），预计全达产后实现净利润8.3亿元/年。

　　主营业务为深加工锂产品的研究、开发、生产与销售的赣锋锂业（002460）在2016年就设立全资子公司江西赣锋循环科技有限公司，投资1200万元建设含锂金属废料回收循环利用项目。此外，国轩高科（002074）3月10日在投资者互动平台表示，公司已在电池综合回收上成立相关公司，目前正在建设回收利用产线。2017年国轩高科建成日处理2000Ah电池的资源化回收小试线，以及日处理2000只电芯的电池拆解资源回收中试线。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有