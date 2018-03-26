企业布局争夺动力电池回收百亿元市场

文/广州日报全媒体记者段郴群

新能源汽车的热销，带动整个产业链诞生一个个新的市场机遇。日前，国家多个部委出台政策，鼓励汽车生产企业、电池生产企业、报废汽车回收拆解企业与综合利用企业等通过多种形式，合作共建、共用废旧动力蓄电池回收渠道。数据显示，2016年我国动力电池的报废量约1.2万吨，到2020年这一数字预计将增加到约24.8万吨，废旧动力电池回收市场规模有望增长至几百亿元规模。为此，包括格林美、赣锋锂业等A股上市企业纷纷布局电池回收巨大市场。

据了解，从2014年以来，我国新能源汽车市场发展迅速。截至2017年底，全国新能源汽车保有量达153万辆。而按照动力电池的平均使用寿命4~6年的期限计算，2018年，我国动力电池市场将面临动力电池的“报废期”。媒体引述业内预计数据，2018年，废旧动力电池回收市场可达50亿元规模，2020年至2023年，废旧动力电池回收市场规模进一步增长至136亿元~311亿元。

国家相关部门加大了政策支持力度。今年以来，国家相关部委联合先后出台《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》（下称“《办法》”），以及为贯彻落实该《办法》而发布的《新能源汽车动力蓄电池回收利用试点实施方案》，明确到2020年，建立完善动力蓄电池回收利用体系，探索形成动力蓄电池回收利用创新商业合作模式。

动力电池回收市场巨大

动力电池回收到底有多大的市场机遇。业内表示，从动力电池正极材料之一的金属钴价格的趋势，可以看出动力电池回收带来的回报。据报道，国内钴市场均价报近日约在65万元/吨上下，较2018年初的约54万元/吨，上涨幅度达到了20%，而比2017年2月初的29万元/吨的价格，涨幅超过一倍。除金属钴外，三元电池中镍、锂等金属含量均较高，具有较高的回收再利用价值。磷酸铁锂电池虽不包含钴、镍等稀有金属，但锂含量达1.1%。

电池级碳酸锂近年价格也大幅上扬，其中我国东部地区厂商出厂价格已达到16.5万元/吨，而四氧化三钴价格从2016年的不到150元/千克，上涨到近400元/千克。业内表示，按照国家对于新能源汽车的发展规划，到2020年，我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量超过500万辆，到了那时动力电池报废量将达12万~17万吨的规模。

多家企业布局电池回收

目前A股上市公司已经有多家企业进入到动力电池回收行业。其中格林美（002340）今年3月23日，在投资者互动平台上回答投资者提问时表示，该公司作为中国废旧电池回收的领军企业，已建成六大产业基地，年回收利用钴金属3000~5000吨，年回收钴资源超过中国原钴开采量。格林美去年12月的公告显示，证监会发审委审核通过该公司拟非公开发行股票募集约29.5亿元，用于拆解动力电池包项目、循环再造三元材料用前驱体原料项目（6万吨/年）、循环再造电池用三元材料项目（3万吨/年），预计全达产后实现净利润8.3亿元/年。

主营业务为深加工锂产品的研究、开发、生产与销售的赣锋锂业（002460）在2016年就设立全资子公司江西赣锋循环科技有限公司，投资1200万元建设含锂金属废料回收循环利用项目。此外，国轩高科（002074）3月10日在投资者互动平台表示，公司已在电池综合回收上成立相关公司，目前正在建设回收利用产线。2017年国轩高科建成日处理2000Ah电池的资源化回收小试线，以及日处理2000只电芯的电池拆解资源回收中试线。