特斯拉自动驾驶安全遭质疑 产能不足成当务之急

近年来，特斯拉屡次陷入自动驾驶安全隐患的投诉，其中两则自动驾驶致死案引发公众高度关注，一则发生在中国河北，一则发生在美国佛罗里达州。2016年1月，京港澳高速河北邯郸段，一辆开启自动驾驶模式的特斯拉撞击一辆正在作业的道路清扫车，车主不幸身亡。2016年5月，美国佛罗里达州一辆开着自动驾驶模式行驶的Model S，全速撞到一辆正在垂直横穿高速的白色拖挂卡车，车主死亡。

近日，特斯拉应美国交通安全局要求开放车祸发生时“黑匣子”查询系统，力证自动驾驶安全性。业内分析认为，这与特斯拉近年来屡次因自动驾驶安全隐患而被投诉不无关系。

目前，除了自动驾驶安全性受到质疑之外，特斯拉还面临着严重的产能不足压力。数据显示，特斯拉年产能只有十万辆，但已累积数十万的订单急需消化。在中国市场，特斯拉的国产计划也始终没有落地。而随着越来越多的车企发力新能源汽车与自动驾驶，特斯拉所面临的市场竞争正在加剧。

质疑

自动驾驶信息仍处于保密

据外媒electrek报道，特斯拉近日开放一款新的应用，让公众可以在车祸之后查询当时车辆行驶信息。据悉，这些信息通过特斯拉安装在车辆身上的一款类似“黑匣子”的装置收集，该装置被称作EDR（Event Data Recorder），在撞击发生时，EDR能够自动记录车辆的相关数据。

在过去，特斯拉经常用这些数据来证明自己在自动驾驶车祸中的清白。例如在2016年，韩国某位车主称自己的Model X突然加速冲进车库，并投诉特斯拉。当时，特斯拉利用EDR记录的数据，证明事件发生时该车主曾踩踏加速踏板。过去，这些数据仅在处理类似安全事件的时候被使用，而最近美国交通安全局提出希望特斯拉能公开这部分数据。于是，特斯拉开发全新免费软件，让公众可以查询到EDR记录的发生撞击时车辆制动距离、车速、转向角度、稳定系统状态等信息，并在官网上给出了详细的使用说明，不过自动驾驶的安全信息则仍然处于保密状态。

特斯拉之所以公开车祸数据查询，其中一个原因是增加公众对自动驾驶的信心。近年来，特斯拉屡次陷入自动驾驶安全隐患的投诉，其中两则自动驾驶致死案引发公众高度关注，一则发生在中国河北，一则发生在美国佛罗里达州。2016年1月，京港澳高速河北邯郸段，一辆开启自动驾驶模式的特斯拉撞击一辆正在作业的道路清扫车，车主不幸身亡。2016年5月，美国佛罗里达州一辆开着自动驾驶模式行驶的Model S，全速撞到一辆正在垂直横穿高速的白色拖挂卡车，车主死亡。

两起特斯拉致死案引发了公众对自动驾驶安全事故责任的讨论，相关调查也都经历了漫长的过程。2017年2月，美国交通安全局表示，在调查美国佛罗里达州自动驾驶事故过程中，未发现产品存在问题，车主碰撞前两分钟最后的动作是设定了巡航控制，在车主看到火车的时候至少有7秒钟以上的反应时间进行躲避车辆操作，但他没有及时执行。

国内的特斯拉致死案则经历了更长的调查时间，在2016年开庭审理时候，特斯拉曾力辩事故发生时特斯拉并未开启自动驾驶模式。在家属坚持下，经过一年多的证据收集，2018年3月，特斯拉终于承认车辆在案发时处于自动驾驶状态。国内特斯拉致死事件的遇难者家属对外表示，投诉特斯拉的目的不在于赔偿，而希望通过这次的案件，让公众对“自动驾驶”有更客观的认识，也希望特斯拉不要将“自动驾驶”当成产品的营销卖点误导年轻人。

新京报记者注意到，在2016年自动驾驶事故发生之后，特斯拉将中国官网上的“自动驾驶”宣传描述修改为“Autopilot自动辅助驾驶”，但当前再查询特斯拉中国官网，在几款车型介绍里都有“全自动驾驶硬件”宣传模块，并附上一则驾驶员解放双手在街道行驶的视频，以演示特斯拉汽车开启自动驾驶功能的使用，下面文字注释：“相比人类驾驶，新硬件将从根本上提高车辆行驶的安全性。”

供需

产能不足成当务之急

虽然特斯拉自动驾驶安全事故屡屡出现，但公众对特斯拉的热情并未削减。在特斯拉财报大幅亏损情况下，其股票不降反升，车型订单也已积压数十万。但与之形成对比的，是特斯拉年仅十万辆的产能水平。

根据特斯拉公布的2017年财报显示，2017年特斯拉全年总营收为117.59亿美元，同比增长67.98%。但特斯拉2017年净利润亏损19.61亿美元，创下历年亏损纪录。此外，特斯拉入门车型Model 3在发布不久后便收到了近40万订单，目前这款车订单数量已超50万，且仍在增加。

2017年7月，在特斯拉Model 3下线的时候，特斯拉CEO马斯克曾公布Model 3的产能规划：8月产量提升至100辆，9月达到1500辆，12月份达到2万辆。到了2018年，Model 3的周产量将达1万辆。

但根据特斯拉今年年初发布的2017第四季度交付情况显示，Model 3仅交付了1550辆，跟原定的产能计划有着较大差距。今年2月底，特斯拉暂停Model 3的生产一周，特斯拉公司的发言人公开表示，特斯拉在费利蒙市的工厂以及Gigafactory 1都有着暂时的停工期计划，停工期间会改进自动化系统，从而突破产能瓶颈，提高生产率。3月15日凌晨，多名特斯拉员工向CNBC爆料称，特斯拉目前生产的部件瑕疵比例很高，将严重影响Model 3交付。此外，据外媒彭博社统计，特斯拉截至目前总计生产Model 3不足8000辆。

不仅是Model3，特斯拉总体产能也无法跟上市场需求。去年全年，特斯拉只生产了10万辆车，而特斯拉对外公布的计划是到2020年产量达到100万辆。如何消化完超50万辆的Model 3订单，以及提振工厂整体产能，成为特斯拉当务之急。

本土化

国产计划三年未能落地

据Statista发布数据，2017年全球电动车销量排名前三的国家分别为中国、美国和挪威，这三个国家电动车销量分别为57.9万、20万和5.8万辆。作为一家以生产电动车为主要业务的企业，特斯拉在中国建厂不仅能缓解其产能不足的问题，对于车型本土化以及进一步打开中国市场都将起到关键作用。

实际上，2015年3月，马斯克到华时曾提出，希望能在三年内建立中国本土的生产和设计基地。从马斯克透露国产意向至今，不断有特斯拉与地方政府商谈传闻出现，然而特斯拉国产计划至今仍然停留在商谈阶段。2016年3月，苏州政府曾召开专题会议商讨特斯拉项目落户苏州事宜，该项目后来因特斯拉提出的要求过高而终止；同年5月，特斯拉团队与广汽接洽；同年6月，特斯拉将在上海浦东建厂消息传出，随后被浦东金桥否认；2017年6月，特斯拉表示公司正与上海市商讨在当地生产汽车的计划，预计到2017年底，双方将公布更明确的生产计划，但至今这份生产计划仍未公布。但据知情人士透露，特斯拉与上海的商谈目前正陷入僵持。

抢滩

特斯拉面临激烈竞争

特斯拉不仅面临产能问题，还面临越来越激烈的竞争环境。以全球最大的汽车市场中国举例，在中国新能源汽车与智能网联利好政策的肥沃土壤下，本土车企争先布局抢滩新能源汽车市场，造车新势力也不断涌现。

其中，北汽、上汽和广汽三家汽车集团，分别与中国三大互联网公司百度、阿里巴巴和腾讯合作，利用各自的优势加快智能网联新车研发进程。2016年7月，搭载阿里巴巴和上汽合作的斑马系统的智能网联汽车荣威RX5上市，这款车上市3个月订单突破10万；2017年10月，百度和北汽也达成战略合作，宣布将以百度Apollo开放平台与北汽集团车辆平台为基础，于2019年实现L3级别自动驾驶车辆量产，2021年实现L4级别自动驾驶车辆量产；2017年11月，由广汽集团自主研发，搭载了腾讯“AI in Car”系统的iSPACE概念车全球首发。

与此同时，不同于以往的“PPT”造车模式，2018年新能源汽车初创企业均已进入了量产阶段，蔚来汽车、威马汽车、小鹏汽车等先后发布了量产车型。其中，蔚来ES8在2017年开启预订，2018年3月开始首批交付；威马EX5在2018年1月进行了小规模量产；小鹏G3在2018年1月上市，预计春季开启销售。

据工信部数据显示，在整体乘用车销量微降情况下，2018年2月，我国新能源汽车产销分别完成3.9万辆和3.4万辆，同比分别增长119.1%和95.2%；今年1-2月，我国新能源汽车产销分别完成8.2万辆和7.5万辆，同比分别增长225.5%和200%。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树对新京报记者表示，1-2月新能源车销量表现特别好，主要是因为补贴相对较高，今年我国新能源车市有望从补贴政策推动转向市场拉动。