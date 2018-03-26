人人车被指凭空收取服务费行业规模之争或成造假根源

文章来自证券日报

■本报记者 刘斯会

资本寒冬下，二手车电商平台却如沐春风，仍有热钱不断涌入。

近期，瓜子二手车母公司车好多宣布完成由腾讯领投的8.18亿美元C轮融资，此前，人人车、大搜车等平台也持续得到资本方“注血”。

二手车电商平台在经历过此前的野蛮生长后，貌似进入到“文明”阶段，不过，从《证券日报》记者得到的爆料来看，此前的刷单、数据造假等竞争手段仍在大行其道。

安徽合肥童姓经销商在接受《证券日报》记者采访时表示，过去一、两个月二手车电商平台人人车不断给其手机上发送车辆交易成功，支付平台居间服务费的消息，“事实上，这两个月我这边一台车都没有销售出去，哪来的支付平台居间服务费？”

对于上述问题，记者求证了人人车方面，截至发稿时，尚未得到进一步的消息。

但在上述童姓经销商看来，平台求证是否存在刷单、拆单现象其实非常简单，“以合肥市场为例，现在合肥市场平均一单能拆成三单，不要拿出一个月、一个星期，甚至只需要拿出一天的成交数据来进行核实就能发现问题，不过在平台销售经理、城市经理以及平台总部三方都有利可图的背景下，平台方是否真的想弄清楚就难说了。”

虚假刷单坐实？

刷单、拆单这对二手车交易平台来说，早就不是新鲜事了。

一些二手车交易平台也多次回应过，平台这边绝对不允许出现虚假数据的情况，并且会要求客服进行回访以杜绝此类事情的发生。

可是，事情果真如此吗？近期，有经销商向《证券日报》记者爆料称，安徽合肥市场上二手车电商刷单情况严重。自己在过去一、两个月以来根本没有成交量，却不断收到来自人人车平台发送的成功向人人车支付居间服务费用几百元不等，以及邀请对刚刚陪同看车的某某销售的服务进行评价的各种短信消息，“事实上，根本就没有车辆成交，我也根本没有去看车，并且连任何回访的电话也没有”。

上述经销商直言，人人车平台刷单现象肯定存在，“合肥市场上现在的数据是每天有一百多辆车的成交记录，这怎么可能，他们平台销售人员只有4到5个人，一天十几辆、二十几辆的成交数量肯定是不行的，基本上是一台车交易记录拆成三台车的交易量。”

最新的消息是，童姓经销商的车辆信息显示有些交易已经成功，有些处于待看车状态，而事实上，其并没有看车也并不知道交易成功，“平台上的状态都是对方销售人员更改的，自己这边根本没有任何进度，却已经显示成功，这是明目张胆的刷单无疑了。”其补充道。

具体到刷单流程，其表示，刷单和拆单是一个意思，就是做大交易量，这对平台销售人员，城市主管人员以及平台总部都有好处，大家都心知肚明，甚至鼓励这种行为。

销售人员刷单需要自己找车源信息。比如两个亲戚朋友的手机号分别作为买家和卖家，对这些信息进行编辑后交给评估托管录入后台系统产生一个车源编号，系统发送这台车的“带看”给相应的销售，之后销售操作系统显示已成交，一个数据单就算完成了。

不过，正常的交易需要付给平台一定的服务费，那么做出来较高的成交量，在金额上却没有提升，如何解释呢？上述经销商表示，人人车平台每单的服务费用波动非常大，并且交易量高还可以有高提成，浮动的交易服务费以及提成，让平台销售人员乐意做大成交量。

平台之争激烈

对于市场广泛质疑的刷单，数据造假等现象，人人车有关负责人此前曾表示，“我总不能把用户的交易信息公之于众吧，那些都属于用户隐私。” 上述人员还称，后来公司管理越来越严格，还专门建立了电话回访体系等，现在的数据应该都是真的。

前述童姓经销商则认为，平台现在不公布详细的交易信息，并拿客户隐私当挡箭牌，根本原因还是在于刷单可以快速提升交易规模，得到投资人以获取新的融资，平台并没有真正有动力来解决这个问题。

“平台销售人员每完成一单业务有补贴，即使是数据单刨去交给总公司的费用也有一点收益。并且二手车电商平台方给城市经理下达的销售任务太重，而平台客服基本上不回访，不管是销售人员、城市经理以及平台方都能从中获益”。有业内人士指出。

显然，刷单、拆单就是为了提高成交数据，这也是二手车电商平台吸引投资人的核心竞争力。

而在如今二手车电商平台还未形成寡头效应的当下，各大平台之间的明争暗较仍在进行当中。

“市场份额就是这么大，不是你死就是我亡”，某互联网出行领域投资人在与《证券日报》记者交流时表示，用户的活跃度是检测二手车电商平台的最主要指标，而成交量就是平台的价值所在，也是投资人最看重的地方。

上述投资人坦言，虽然说，二手车电商平台竞争已经进入到下一个阶段，但那也是建立在核心数据稳定的基础之上，对交易量的要求也就不言而喻了，“现阶段哪个平台不刷单，可能最先死的就是它，但从行业的长远发展你看，刷单、拆单这种虚假做法对平台及客户的伤害还是很大的”。