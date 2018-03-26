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共享单车围城公共自行车如何突围

共享单车围城公共自行车如何突围
2018年03月26日 00:13 新浪综合
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　　本文自来北京晨报

　　相似性

　　骑行时间 70%出行集中在15分钟内；

　　骑行距离 多服务于短距离出行；

　　骑行目的 通勤为主，生活类次之，休闲类只占6%。

　　差异性

　　投放量 截至去年9月，全市投放运营车辆235万辆；

　　使用率 2017年上半年，仅摩拜单车使用率超过120万次/日，每车日均周转4次；

　　使用时段 全天使用，20点后活动强度逐渐下降，至24时活动基本停止；

　　使用范围 共享单车在中心城规模大，占绝对优势；

　　使用人群 使用者年龄普遍为20-30岁。

　　2012年起，公共自行车开始走入北京市民生活。从只针对北京户籍居民办理租车业务，到面向非京籍居民开放；从首批在东城、朝阳两区试点2000辆，到如今分布各区的8万余辆，公共自行车给居民绿色出行带来了不少便利。但随着近两年来共享单车数量激增，公共自行车似乎不再是大家租单车出行的首选。

　　在共享单车日渐流行的情况下，是否还需要有桩公共自行车？北京市城市规划设计研究院共享单车研究小组对此进行了研究，对共享单车与有桩公共自行车使用特征进行了分析，挖掘数据背后隐藏的骑行规律，为制定公共自行车的发展政策提供量化支撑。

　　存在问题

　　车辆破损网点停用

　　与共享单车相似，公共自行车刚兴起时，部分车辆曾出现脚蹬蹬不动、掉车链子、刹车闸不好用等故障。当时，市人大代表也曾对此提出加强检修维护频率的建议。如今公共自行车的现状如何？记者发现，很多租车点位有干净的新车，但个别车辆仍然存在破损的情况。在崇文门东大街的租车点位，有两辆挨着的公共自行车都存在车座问题，其中一辆车三角形的车座反转向下倾斜，另一辆车车座凹陷，无法调整高度。

　　“平常碰到的车还可以，但我今天骑的这辆没有钥匙。”一位正在还车的中年女士说，中途她本来想去银行办点事儿，把车暂时锁在附近的树上，结果没有钥匙无法上锁。“希望车辆再完善一点吧”。

　　同时，一些租车网点还存在暂停使用的情况。北京晨报记者日前在朝阳门地铁站E口附近看到，新闻出版大厦一侧的20个停车桩没有一辆公共自行车，反而停放了几辆共享单车和私人自行车。是否这些车都被借走了？一位居民说，网点上没有车辆已经有两个多月了。附近公共自行车服务亭里的通知显示，自1月5日起，因电力故障原因，网点暂停使用。记者也在北京公共自行车官网服务公告中了解到，有的网点会因道路施工占用等原因暂停使用一段时间，还有的网点因道路改造而撤销。“如果常用的网点停用两三个月，就会给出行规律的用户造成不便，大家自然就转去骑共享单车了。”一位骑行者说。

　　早上五点无法用车

　　在知乎上，有一个关于“北京公共自行车有哪些使用技巧？”的帖子，有网友反映，公共自行车并非全天24小时都可用车，有一次自己早上5点多想用车时发现刷卡失败。记者在其官网查询了解到，虽然还车时间为全天24小时，但租车时间确实6点才开始，至24点结束。

　　还有的网友反映，有时候气喘吁吁地跑到取车点，发现没有车，有时刷卡却抽不下来车。还车时，遇到过心急如焚找不到还车点的情况，偶尔找到了还车点没有空位。网友普遍反映，公共自行车和共享单车一样，存在出故障的情况，但骑起来没有共享单车轻便。

　　还车不便索性退卡

　　近日，记者来到位于朝阳门的朝阳区公共自行车服务站。在中午10点半至11点半的一个小时中，有四位用户前来退卡领取押金。“之前我在化工大学念书，校门口就有租车网点。现在我毕业上班了，公司写字楼周围没有网点，有半年多没使用过了。”一位年轻人说，“现在的共享单车可以在APP上交押金、退押金，注册、使用、退押金都更方便一些。”

　　另外三名用户也都表示，由于有桩才能停车还车，使用起来不灵活。“我很少在固定路线骑行，都是随用随取。但公共自行车点位不算特别多，我办了两年卡，实际却没骑过几次。”一位男士说。还有一位用户表示，自己家小区附近有网点，出发时取车较方便，但由于终点不固定，所以每次都需提前了解终点是否有网点，网点还车是否有空位，有点麻烦。“公共自行车应该更适合出行规律的用户，而且需要家和单位附近都有网点。”

　　记者在附近的租车网点观察发现，仍在使用公共自行车的用户大多为中老年人，前来取车和还车的几乎没有年轻人。“公共自行车第一小时免费，大家骑车都是短途，大多骑15到20分钟，所以每次行程都相当于免费，这一点我觉得比共享单车有优势。但是我也注册了共享单车，以备不时之需。”一位阿姨说。

　　布局不均四环外少

　　“三年前我就很关注公共自行车，当时还没有共享单车。但是我们学校附近一直没有公共自行车布点，无法取车使用。”传媒大学的方同学发现，五环外似乎没有公共自行车。

　　记者在公共自行车APP网点布局图上看到，在城六区范围内，三环内的点位密密麻麻，但三环和四环间的点位明显减少，西南和东北方向甚至没有网点显示。四环至五环的网点只有零星几个，而五环外，除了石景山，只有中关村软件园、上地、西二旗等地附近有少量布点。

　　公号APP知晓度不高

　　针对使用者反映的问题，北京公共自行车一直在寻求改进和完善。2015年，北京11个区的公租自行车实现用微信查询网点位置，市民关注“北京公共自行车”公众号，可随时查看身边的网点和空余车位数量。

　　2017年初，北京市公共自行车APP也上线了，在一定程度上解决了办卡网点少、流程繁琐、退押金不方便等问题。通过APP点击网点位置，即可实时显示可租车数量，可还车的空桩数量。同时，使用者也无需再到网点办卡，可以通过线上交押金、绑定公交卡或者芝麻信用租车。芝麻积分大于600可免押金。

　　不过记者也发现，目前公号和APP知晓度不高。“我不知道已经可以通过APP交押金使用了，还以为必须在网点拿身份证办理呢。”一位从未使用过公共自行车的市民说。而正在使用公共自行车的中老年人，对公号和APP也比较陌生。“我还挺关注公交卡里的余额，因为少于30元就不能用了。”一位阿姨说。

　　最新探索

　　房山试点运营“无桩”

　　值得一提的是，目前已经有区开始对公共自行车的“无桩”改造进行尝试，解决有桩存取车麻烦的问题。

　　据媒体报道，去年10月，房山区政府在本市率先推出首批3000辆无桩公共自行车。这种自行车扫码就能骑走，还车时也不用往车桩里放。它基于电子围栏和GPS定位技术，用户不把车停进电子围栏区域就无法结束行程，会每天持续收费10元，直至用户把车停进围栏为止，可防止用户随意停放为城市管理添堵。

　　但目前由于GPS定位的精度问题，超出电子围栏10米左右，基本都还可以成功还车。距离再远，系统就会提示还车失败。

　　通州办卡不再需要预约

　　北京公共自行车在城六区遇冷，但在部分郊区仍然受到欢迎。此前，通州就采取预约办卡模式。在北京公共自行车网站，与其他区办卡页面不同，通州区办卡需要从预约办卡栏目进入办卡界面，网上预约成功后才能到窗口办卡。

　　由于此前每月发卡6000张，有些网友无法预约成功，开玩笑称预约通州自行车堪比“摇号”。去年2月28日起，通州将网上预约办卡数量调整到每月两万张。

　　北京晨报记者近日致电通州区公共自行车服务中心，客服人员称，从今年3月12日起无需再网上预约。办卡者可以携带本人身份证原件、现金340元直接到九棵树或者武夷花园站点填表办卡。“之前预约有很多人预约不上，现在没有名额限制了”。

　　本版撰文 北京晨报记者 张璐

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