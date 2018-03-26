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海外上市公司年报季“独角兽”大数据：回归步伐放缓

海外上市公司年报季“独角兽”大数据：回归步伐放缓
2018年03月26日 00:03 21世纪经济报道
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　　本报记者 庞华玮 广州报道

　　A股在召唤海外上市的“独角兽”回归。

　　3月23日，本报记者联系了BATJ等公司，这些公司的相关人士都无一例外表示，不方便就企业回归A股的问题接受采访。或许关于独角兽回归的市场热议，正在让相关企业的对外表态变得更为谨慎。

　　在市场传出第一批入围CDR名单之际，海外的中国概念股也进入披露高潮。截至3月23日，在全部中国概念股中，共有109家企业发布了2017年年报。

　　其中72家为赢利，占比66%；37家亏损，占比34%。

　　重要的是，首批入围CDR名单的“独角兽”们表现如何呢？他们为后来者树立起CDR的标准。

　　3月23日，安托资本董事张逸飞认为：“目前中国证监会已经在制定CDR方式让独角兽回归A股。没有政策法规障碍后，中概股科技巨头基本都愿意回来，毕竟国内更熟悉它们，不过它们的回归对A股市场资金承受力有考验。”

　　第一批入围CDR名单共有8家企业，除了BATJ这四家，还有携程、微博网易以及香港上市的舜宇光学。

　　Wind数据显示，上述8家企业，除阿里巴巴会计年结日为3月31日尚未出2017年年报之外，其余7家百度腾讯控股、京东携程网、微博、网易、舜宇光学，它们2017年的总营业收入分别为848亿元、2380亿元、3623亿元、268亿元、75亿元、541亿元、224亿元，较同期增幅为20%、56%、40%、39%、75%、42%、53%。

　　上述7家企业的净利润分别为183亿元、715亿元、-1.52亿元、21亿元、23亿元、107亿元、29亿元，较上一年增幅分别为57%、74%、96%、250%、226%、-8%、128%。

　　值得注意的是，在7家公司中，只有京东去年亏损。但它或许能说明未来对海外回归A股的“独角兽”的赢利要求将放宽。

　　3月23日，一位负责海外投资的基金经理向记者表示：“往昔业绩除了京东，其他的公司业绩都是正的，而且增长也不错。”

　　首批入围CDR的8家企业，它们的估值都远远超过了“独角兽”10亿美元（约70亿人民币）的标准。

　　截至3月23日，BATJ，还有携程、微博、网易、舜宇的总市值分别为：5193亿元、29502亿元、32166亿元、3830亿元、1562亿元、1744亿元、2508亿元、1341亿元。

　　事实上，它们的市值都在千亿元以上，排在前三名的分别为腾讯、阿里巴巴、百度。

　　这8家公司为后来者树立了标准。事实上，如果仅从市值标准来看，Wind数据显示，全球股票中的中国概念股有66家达到10亿美元（70亿元人民币）的标准。而达到第一批入围CDR的企业千亿级别的有17家，除去中字头的，首批入围CDR的8家企业几乎相当于囊括了海外市值排名最靠前的座次。

　　这意味着，首批入围者已经是属于除中字头企业之外的最大海外上市企业，此后第二批CDR入围者总市值上只能略逊一级，紧随其后的企业市值在70亿以上至1000亿左右的公司共有51家。其中有44家独角兽企业以新经济的标准来看有望入围CDR。

　　值得注意的是第一批入围CDR有7家企业均是中国上市互联网公司领头羊。如果以第一批为标准，即互联网公司的希望最大，那么市值达到独角兽标准的51只股票中，有互联网企业共11家，包括58同城汽车之家新浪陌陌欢聚时代搜狗、万国数据、宝尊电商、搜房网、易车、搜狐等。

　　剩下的上40家中，其中属于新经济的共有33家，它们或有望以后成为入选CDR企业。

　　其中，医疗保健的7家，和黄中国医药科技、天津中新药业、中国脐带血库爱康国宾百济神州泰邦生物；信息技术的4家，包括猎豹移动畅游和利时自动化中芯国际；可选消费7家：好未来新东方、博实乐、海亮教育百胜中国、华住酒店、唯品会；金融7家：诺亚财富、稳盛金融、趣店乐信拍拍贷宜人贷、泛华金控；工业类的8家：前程无忧、沪杭甬高速、扬子江、中通快递、百世物流、南方航空东方航空广深铁路

　　对此，前述负责海外投资的基金经理认为，“接下来能入围CDR行列的可能还是TMT，或者说是科技类的独角兽。”

　　张逸飞认为，如果条件成熟，甚至国内原本计划到海外上市的“独角兽”也会更愿意留在A股上市。“不过，要看A股市场资金承受能力，以及新政策运转成熟度。如果可以，一般独角兽都愿意在A股上。”

　　不过，或许独角兽回归A股的步伐可能放缓。

　　前海开源基金首席经济学家杨德龙向记者表示：“近期美国股市暴跌，A股也跟随暴跌。现在中美之间爆发贸易战的这种担忧越来越重，这影响到股市的表现，预计通过CDR的方式回归A股的节奏，可能会有所放缓。”

　　（编辑：李新江）

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