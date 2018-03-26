尚德机构登陆纽交所：从教育到教育科技

本报记者 赵娜 北京报道

导读

过去的15年中，欧蓬和团队几乎希望把一切事情IT化、数据化——尚德机构越来越把自己定位为一家科技公司。

北京时间3月23日晚，教育公司尚德机构在纽约证券交易所挂牌，成为第一家在美国上市的成人线上教育机构。

公司发行1300万ADS（American Depositary Shares，美国存托股份），按照发行价格11.50美元/ADS计算，通过IPO完成1.495亿美元的资金募集，公司市值达到9.036亿美元。

确定上市代码的时候，摆在尚德机构面前的有“SEG”和“STG”两个选择，欧蓬选择了后者；这表明尚德机构很看重科技对于自己这样的在线教育公司的重要性。

“E代表education，T代表Technology。我们越来越把自己定位为一家科技公司。”尚德机构创始人欧蓬接受21世纪经济报道记者电话连线时说。

2017年开始，包括博实乐、红黄蓝、四季教育和瑞思在内的多家中国教育企业登陆美国资本市场。

此前的2006-2016年间，共有14家中国教育企业登陆美国资本市场，涉及英语培训、中小学课后辅导、远程教育、职业教育等多个细分领域。

谈到上市地的选择，欧蓬说：“尚德还是一个早期企业，正在从教育企业向教育科技企业转型，出于公司发展阶段的考虑选择了在美国上市。”

2018年两会期间，国内监管部门高调表态支持新经济，参会的互联网巨头纷纷表达了回归A股的意愿。

谈及未来的资本市场选择，欧蓬说：“过去几年中国发生了很多改变，这让我们对国内的资本市场更加有信心。我们期待看到资本市场的更多积极变化，并在公司不断成长后为国家的经济作出更多贡献。”

深耕成人教育

欧蓬在2000年毕业于中国人民大学，在中国移动工作时间不长后投身教育培训行业。

“我们能走到今天最大的凭借是一直在思考面对未知的方法论。我们鼓励团队有好奇心、有想象力，并特别警惕团队沉浸于过去的胜利中。同时也会快速学习外部出现的成功经验，积极地去研究和尝试。”他这样总结团队过去15年的企业经营方法论。

欧蓬在2014年接受记者专访时曾表示希望在其后的3-5年时间内（即2017-2019年）登陆资本市场。

2014年公司全面完成互联网转型后，他暗示上市进程有望加快，“事情比我们想象的好，后来的发展比我们想象的好”。

根据尚德机构在今年2月向美国证券交易委员会提交的招股说明书，公司2016年全年的现金收入为人民币7.41亿元，较2015年全年的4.46亿元增加了66.1%；在2017年上半年实现了9.12亿元的现金收入，较上年同期的3.17亿元增加了187.8%。

欧蓬告诉21世纪经济报道记者，上市后仍会继续专注在学历教育和职业资格证书业务。公司会继续进行专业课程的拓展，但在短期内不会有特别大的品类扩张。

截至2017年底，尚德机构可以提供涵盖成人自考中18个专业以及MBA相关课程、专业认证课程和技能课程。

据21世纪经济报道记者了解，在成人自考领域的市场，尚德机构希望在未来3-5年中实现50%的市场占有率。

加码科技投入

欧蓬极度迷恋IT和数据，过去的15年中，他和团队几乎希望把一切事情IT化、数据化。

从技术团队配置来看，尚德机构从2009年起设立了专职的技术团队，当时公司还是一家彻头彻尾的线下面授教育培训机构。到2017年年底，公司技术团队的规模已经达到540人。

这一年，公司进一步加大对运营系统、教学系统、办公系统等的研发投入，以实现全流程IT化。

“因为变现的时候需要很重的运营，这些需要很多IT系统的支持。”尚德机构CEO刘通博在早前接受21世纪经济报道记者采访时介绍，尚德机构有七八个系统一直在不断地升级，力求把所有的升级都做到IT系统上。

“今年年底（IT团队的人数）可能会有1200人，我们还有特别多的事儿可以做。”欧蓬在本次采访中告诉21世纪经济报道记者，本次IPO募集的资金将有大部分用于IT和互联网，其中包括对AI、AR等新技术的探索。

以AI技术应用为例，尚德机构正在通过人工智能、机器学习做数据驱动的量化学习成长路径设计。“我们对AI抱有特别大的兴趣，AR应用方面我们还在观察。”欧蓬说。

尚德的资本观

首次公开招股之前，尚德机构高管和董事合计持有公司总股本的64.6%。其中欧蓬持有的普通股占总股本的45.3%，刘通博持有的普通股占总股本的16.8%。

除春华资本、经纬中国、兰馨亚洲等财务投资机构，教育集团新东方也持有公司8.5%的股权，俞敏洪同时出任尚德机构的独立董事。

“到目前为止我们和新东方还没有任何业务合作，这对新东方来说更多的是一笔财务投资。但是我个人在与俞老师交往中确实受益良多。”欧蓬告诉21世纪经济报道记者。

他说，自己一直是特别锋利的人、骨子里在乎的是“清醒”和“强大”，和俞敏洪的交往让他明白，“温和宽厚的人也可以是真实、有力量的”。

欧蓬每年都会读过百本集中在历史、哲学和经济学领域的书籍，尤其热衷战争史。他性格强势，有评价说他是骄傲又专制的“暴君”。

采访结束时，欧蓬告诉21世纪经济报道记者，会用些时间去读文学：“过去对军事和历史的研究，更多是为了寻找‘势法术’之间的关系。如今我希望变得温和一点，在取势、明道、优术之后，要做的是合众、践行。”（编辑 林坤）