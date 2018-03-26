优客工场毛大庆：焦虑是这个大变革时代的特征

本报记者 王营 北京报道

优客工场成立于2015年4月，由知名地产人士毛大庆发起，红杉资本中国基金、真格基金、诺亚财富等多家国内知名投资机构发起设立，发展过程中陆续引入中投汉富、高榕资本、领势投资、阳光壹佰等专业投资机构及实业机构。

值得关注的是，优客工场目前号称中国共享办公行业首个独角兽级别企业，目前已正式完成C轮融资，估值达到近110亿元人民币。

截止到2018年3月，优客工场在全球35座城市布局了160个共享办公空间，包括北京、上海、深圳、新加坡、雅加达、纽约、洛杉矶等。

未来三年，优客工场生态体系内全球布局预计达到40个城市，260个场地，可提供18万个工位，总办公面积将达到120万平方米。近期，优客工场加速扩张，先后宣布与洪泰空间、无界空间合并，同时与万科集团北方区域达成战略合作协议。以下是21世纪经济报道记者与优客工场创始人毛大庆的对话。

迅猛扩张

21世纪：我们注意到，优客工场这几年规模增长十分迅速，目前已经成长为中国共享空间行业首个独角兽级别企业。优客工场能够得到迅猛扩张有哪些因素？

毛大庆：首先得益于政府的双创政策，优客工场的创立时间点与双创大潮的趋势高度一致，顺势而为；其次，优客工场从创立之初便致力于成为一家平台型企业，我们的商业模式是以平台为基础，为中国所有创新者提供资源与发展的规划路径。今天的互联网时代是平台型经济主导的时代，无论是美国的FANG四巨头，还是中国的BATJ四巨头，都是平台导向的企业。当拥有了平台后，自身的吸附能力和对于中小企业的赋能力度都同步增加，扩张也就成为水到渠成的事。

21世纪：在整个规模扩张中，优客工场主要采取了哪些方式？能否阐述一下各类扩张方式的具体情况？

毛大庆：一共有三种方式，一种是占地盘，即整体改造城市商业地产，然后向广大中小企业及创新者提供分散式出租；第二种是合作布局，与当地地产商合作，通过股权置换的方式共同布局共享办公空间，这样做可以达到双赢的效果：一方面盘活了存量资产，另一方面也为创新者提供了性价比很高的创业环境；第三种是我们近期正在力推的楼宇托管和管理输出，即与楼宇持有方合作，全部为楼宇提供第三方标准化管理服务。

21世纪：你认为共享空间究竟是一个什么生意？它背后所遵循的商业逻辑是什么？

毛大庆：共享办公这个行业走到现在，其实是一个不断进行产业化链接的买卖。

这个产业化大概也有上中下游，上游就是提供地产、空间、运营的，中下游是为入驻企业提供具体服务的服务商，比如人法财税和设备租赁、路演培训等等，这就像是一条河，大家总有同一个目标与出口，那就是奔流入海，为了达到这个目标，无论你在产业的哪一环，目标是一致的。

共享空间其实是连锁店的生意，就像星巴克咖啡。连锁店一定要多开，一定是要规模。他其实与酒店业也非常像，其实是服务商。酒店业像香格里拉、希尔顿它们赚取的其实是管理服务费。共享空间的生意其实也是。但是共享空间又不同于酒店业。不同的地方在哪？就在于共享空间最有价值的其实是拥有的企业数量。优客工场现在有超过6000个企业会员，他们都具有很好的成长性，也具备在不同范围和领域内的带动作用。一方面，他们的发展，对于办公空间、资源整合、生态构建等有丰富的要求；另一方面，这些企业的带动作用，也能够使物理形态的办公物业，逐渐转变成城市经济发展的增长点和平台，从而形成乘数的效用，而不再是简单的1+1=2。

风口刚来

21世纪：你觉得共享空间所处的时代背景有什么特征？未来将如何？

毛大庆：互联网时代特征就是会出现许多新的风口。原来我们的社会秩序处在基本稳定的状态，这就很难出现一些新的商业机会。今天基本商业秩序被打破了，被谁打破了呢？被移动互联网、未来的物联网、人工智能以及区块链。也就是说，我们正站在人类社会的颠覆性大变革时代上。共享空间就是这个时代一个小小的拼图而已。这个时代的特征就是自己得革自己的命。原来一个行业100年都没人革命，现在一个行业十几年就跟自己过不去。我同意马云的观点。一个由新技术产生的革命一般经历周期50年，也可能是60年。但是一般来讲，半个世纪历经一个颠覆周期，然后就会进入新秩序的稳定状态，而后可能又是100、200年，然后再出现颠覆性技术，又开始颠覆。

综观过去一次技术革命、二次技术革命、三次技术革命以及四次技术革命，四次技术革命间隔时间越来越短。现在我们正处在第四次技术革命过程当中，四次技术革命到第五次技术革命之间边界是什么呢？现在大家也在探讨。物联网和区块链之间有没有革命性边界呢？通常认为物联网、智能互联基本上算是移动互联网最高界，到物联网时代就基本取代互联网，现在又说了区块链又覆盖物联网。物联网还没实现，就有人要革命物联网。这个时代发展应接不暇，所以，今天这个社会出现了群体性焦虑。所有人都焦虑，创新人的也焦虑，守旧的人更焦虑，大家都焦虑。焦虑就是这个时代的特征。

21世纪：现在优客工场是共享办公领域中的独角兽。你觉得未来会有人超越你们吗？

毛大庆：共享空间现在还处在初级风口上，远远还没成形。比方说，五年以后共享办公突然有巨头闯入，也很有可能。也许我们这些玩家都是探路的，这都有可能，可能那会儿风口才来呢。举个例子，当当网和京东当年的竞争。其实，李国庆（原当当网CEO）和俞渝（李国庆老婆）当年所有设想其实都是现在京东在干的事，但当当网成了京东的探路者。但是你不能否认李国庆跟俞渝他们对历史贡献是很大的，只不过因为各种原因他没有做起来。