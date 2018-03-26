华米第四季度净利润1330万美元 同比增长50.8%

新浪科技讯 北京时间3月26日晚间消息，华米科技(Nasdaq:HMI)今日发布了截至12月31日的2017财年第四季度及全年财报。第四季度，华米营收为人民币7.526亿元(约合1.157亿美元)，同比增长22.8%。归属于华米的净利润为人民币7230万元(约合1110万美元)，与上年同期的人民币4300万元相比增长68.2%。基于非美国通用会计准则，归属于华米的净利润为人民币8650万元(约合1330万美元)，与上年同期的人民币5740万元相比增长50.8%。

整个2017财年，华米营收为人民币20.489亿元(约合3.149亿美元)，同比增长31.6%。归属于华米的净利润为人民币1.677亿元(约合2580万美元)，与2016财年的人民币2390万元相比增长600.3%。基于非美国通用会计准则，归属于华米的调整后的净利润为人民币2.305亿元(约合3540万美元)，与2016财年的人民币8170万元相比增长182.2%。

第四季度业绩摘要：

营收为人民币7.526亿元(约合1.157亿美元)，同比增长22.8%。

毛利率为22.2%，而上年同期为20.2%。

归属于华米的净利润为人民币7230万元(约合1110万美元)，与上年同期的人民币4300万元相比增长68.2%。

归属于普通股股东的每股基本和摊薄收益分别为人民币0.33元(约合0.05美元)和人民币0.32元(约合0.05美元)，而上年同期分别为人民币0.18元和人民币0.17元。

基于非美国通用会计准则，归属于华米的调整后的净利润为人民币8650万元(约合1330万美元)，与上年同期的人民币5740万元相比增长50.8%。

整体设备(智能可穿戴设备)出货量为650万部，而上年同期为600万部。

截至2017年12月31日，移动App月活跃用户数量(MAU)为1100万，而截至2016年12月31日为850万。

2017财年业绩摘要：

营收为人民币20.489亿元(约合3.149亿美元)，同比增长31.6%。

毛利率为24.1%，而2016财年为17.7%。

归属于华米的净利润为人民币1.677亿元(约合2580万美元)，与2016财年的人民币2390万元相比增长600.3%。

归属于普通股股东的每股基本和摊薄收益分别为人民币0.68元(约合0.10美元)和人民币0.65元(约合0.10美元)，而2016财年分别为人民币0.22元和人民币0.22元。

基于非美国通用会计准则，归属于华米的调整后的净利润为人民币2.305亿元(约合3540万美元)，与2016财年的人民币8170万元相比增长182.2%。

整体设备出货量为1810万部，而2016财年为1780万部。

第四季度业绩分析：

营收为人民币7.526亿元(约合1.157亿美元)，与上年同期的人民币6.130亿元相比增长22.8%。

营收成本为人民币5.858亿元(约合9000万美元)，与上年同期的人民币4.891亿元相比增长19.8%。

毛利润为人民币1.668亿元(约合2560万美元)，与上年同期的人民币1.239亿元相比增长34.7%。毛利率为22.2%，而上年同期为20.2%。

总体运营开支为人民币9200万元(约合1410万美元)，与上年同期为人民币8090万元。

研发开支为人民币4520万元(约合700万美元)，与上年同期的人民币3430万元相比增长31.9%。

总务及行政开支为人民币3250万元(约合490万美元)，与上年同期的人民币3360万元相比下滑3.6%。

销售及营销开支为人民币1430万元(约合220万美元)，与上年同期的人民币1300万元相比增长10.2%。

运营利润为人民币7480万元(约合1150万美元)，与上年同期的人民币4290万元相比增长74.3%。

税前利润为人民币7990万元(约合1230万美元)，与上年同期的人民币5050万元相比增长58.3%。

所得税开支为人民币1210万元(约合190万美元)，而上年同期为人民币680万元。

归属于华米的净利润为人民币7230万元(约合1110万美元)，与上年同期的人民币4300万元相比增长68.2%。

归属于普通股股东的每股基本和摊薄收益分别为人民币0.33元(约合0.05美元)和人民币0.32元(约合0.05美元)，而上年同期分别为人民币0.18元和人民币0.17元。

基于非美国通用会计准则，归属于华米的调整后的净利润为人民币8650万元(约合1330万美元)，与上年同期的人民币5740万元相比增长50.8%。

业绩展望：

华米预计，2018财年第一季度净营收将达到人民币5.30亿元至5.50亿元，与上年同期的人民币3.311亿元相比增长60.1%至66.1%。

电话会议：

华米管理层将于美国东部时间3月26日上午8时(北京/香港时间3月26日晚上8时)召开财报电话会议，收听电话会议的电话号码如下：美国：+1-888-346-8982；国际：+1-412-902-4272；中国大陆：400-120-1203；中国香港：800-905-945或+852-3018-4992；接入码：10118200。此外，华米网站投资者关系频道http://ir.huami.com将对电话会议进行直播。(李明)