百度与小鱼在家发布“小度在家” 布局智能视频音箱

新浪科技讯 3月26日下午消息，今天百度与“小鱼在家”联合出品的智能视频音箱“小度在家”国内正式发布，百度公司董事长兼首席执行官李彦宏、百度度秘事业部总经理景鲲、北京小鱼儿科技有限公司的联合创始人和CEO宋晨枫出席发布会。

“小度在家”有摇滚红、爵士绿、经典灰、朋克黑四种颜色，配有一块7寸屏幕，搭载了最新的百度DuerOS对话式AI操作系统，六麦远场语音、音箱、触摸屏、摄像头于一体，能满足听懂、看见、对话、查天气、问菜谱、播视频、讲故事、看新闻……等功能。同时，小度在家”拥有3000万条短视频、1400万条百科、50万儿童故事、100万相声小品戏曲、100万道菜谱、上亿母婴知识等资源。

发布会现场，百度度秘事业部总经理景鲲和小鱼在家CEO宋晨枫多次强调“小度在家”是一款最适合中国家庭使用的人工智能产品。随着当代社会生活工作节奏不断加快，年轻的爸爸妈妈一方面要努力工作，一方面还要精心照顾孩子，两方面的压力导致经常性的焦虑。

景鲲认为，在现在的中国，许多家庭共通的问题是：缺失的爸爸，焦虑的妈妈，孤独的老人，和失控的孩子。而一款带屏幕的智能音箱，可以成为家庭成员之间增进沟通的良好介质。

在现场，景鲲对小度在家所搭载的DuerOS做了介绍。DuerOS在过去一年多时间里发展迅速，智能设备激活量为超过5000万，月活跃设备量超过1000万台，合作伙伴超过160家，落地主控设备超过80，加入的开发者数量则超过10000，累积回答问题数达到24亿。

李彦宏在发布会现场说到，有屏幕没屏幕区别很大，像收音机和电视机的差别。人们可以和音箱对话，当问题是“小度小度，杨利伟长什么样子？”如果没有屏幕，没有办法说清楚这件事。李彦宏提到，自己的小女儿和她妈妈吵架以后就会问音箱：你的妈妈对你不好，你怎么办？所以李彦宏认为，机器不需要越来越像人，机器需要越来越懂人，这就是小度在家想做到的事。

据官方介绍，小度在家基于DuerOS平台整合了蓝港、果壳网、平安好医生等丰富的第三方开发者技能。未来，通过搭载多种配件“小度在家”还将支持更多特色功能，包括电视互动、智能家居、家庭K歌、家庭健身等，并搭配发布了四款硬件产品，但尚未公布价格。可以看出“小度在家”的产品定位，旨在成为中国用户的智能家庭中心。

与“小度在家”一同发布的四款硬件产品

最后，李彦宏现场宣布，“小度在家”定价599元。

发布会后，景鲲、宋晨枫接受了媒体采访。有人提出，有屏幕的音箱看起来和平板差别不大，百度在这点是如何考虑的？

景鲲回答道，首先带屏幕的智能音箱绝对是一个新品类，它融合的不是加法，是一个乘法，和每样之前的产品比都有优势。以平板举例，平板经常没电，每次服务都需要下新的App，节奏比较慢。而小度在家的设计是语音为先，触摸在后，这种体验远超平板。第二从背后逻辑来看，百度的AI技术的研发时间长、投入大，技术是领先的，百度的目标是让每个家庭能感知到真正的智能产品。景鲲认为，“小度在家”已经具备了未来人工智能产品的因素。这款产品能切实让家人距离更近。

关于这次所定的价格，宋晨枫表示，599元这样的价格，只有Robin这样的最高级别，才可以决定下来。

关于渡鸦和“小度在家”看似“竞争”的关系，景鲲表示，渡鸦是高端时尚品牌，小度品牌是性价比的家庭使用品牌，从定位上看它们之间是互相补充的关系。(建宇 辛苓)