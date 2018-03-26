华山资本杨镭：贸易战不会冲击硅谷中国VC

华山资本杨镭

新浪科技 郑峻发自美国硅谷

美国总统特朗普上周签署总统备忘录，拟对中国进口的商品征收每年高达600亿美元的关税，同时限制中国企业对美投资并购，打响了贸易战的第一枪 。随后中国商务部也作出了回应，计划对从美国进口的农产品等诸多商品征收30亿美元的关税。贸易战号角吹响之后，美国股市应声大跌，道琼斯指数上周五暴跌730点。

近年来，中国资本在硅谷的权重逐渐增加。除了腾讯和阿里等中国科技巨头企业在这里不断进行并购投资，越来越多的中国资本VC更在硅谷创投领域崭露头角。那么，这场贸易战会对硅谷的中国资本产生怎样的影响？特朗普的投资并购限令是否会重创硅谷的中国力量？

作为硅谷最具实力的中国VC负责人，华山资本创始合伙人兼董事总经理杨镭并不这么认为。虽然他对贸易战前景保持着谨慎和观望的态度，但杨镭并不认为特朗普的政策会明显冲击到硅谷中国VC的业务前景。

在杨镭看来，中美贸易战到底能不能打起来，规模会有多大，影响会有多大，现在还说不清楚。“现在是双方亮肌肉的一个阶段，我相信双方政府会用一种很明智的方式来解决或化解。”

过去二十多年，从高管到创业再到投资，杨镭始终奔波在硅谷与中国之间。经历过硅谷起伏兴盛的他，并不认为特朗普的政策会对硅谷的创投文化产生显著冲击。“硅谷是一个不太受政府和政治家影响的地方。这么多年来，我们在那里从事创业和投资，生活很少和任何政府官员和政治家来往。大家用自己的方式，在法律范围内进行市场化的投资、创业与各种跨国际合作，我不认为这种环境会从根本上发生变化。”

杨镭进一步澄清说，特朗普的投资限令是“限制中国企业，特别是国有企业投资并购美国企业，特别是高科技企业”，这里所指的是中国企业的直接投资并购，但如果是通过商业化的基金来运作应该不会受到太大影响。不过，中国资本投资美国创业公司持股超过10%，理论上美国外国投资委员会(CFIUS)也要过问。

他就此解释说，“这点原因很简单，在美国很多的美国基金中都有中国的资本。另外基金和企业的最大区别是，基金并不会长期或永久地拥有一家企业，而是在投资后帮助企业发展，最终获利退出。从这一点来讲，这是对美国企业的一件好事，所以这次贸易战对基金没有什么特别大的问题。”

杨镭以华山资本举例说，“我们和华为不太一样。作为一只跨境基金 ，华山资本会利用我们中美两边的优势，为我们投资企业创造价值，这一点对于贸易战是否打起来或打多大都不会受到影响。需要强调的是，华山资本在美国的定位是一家拥有世界各地机构投资人且按美国市场标准运营的本地基金，多年来的投资完全是独立和市场化的。从这一点来说，我们的属性和硅谷任何一只本地基金，并没有什么太大区别。”

“再说，运营一只基金是一件很长时间的事，至少也在7到10年，这场贸易战打不了那么久吧？”

华山资本是杨镭与陈大同在2009年共同创办的一家高科技成长型基金，由中国、北美和欧洲的主权财富基金共同投资，被视为目前硅谷的中国高科技投资基金第一品牌，也是硅谷创业公司进入中国的最好基金平台。华山资本旗下共有三个基金，资金总规模超过6亿美元，累计投资了30多家公司，其中硅谷成功项目包括知名游戏开发引擎Unity、被亚马逊11亿美元收购的游戏视频平台Twitch等。