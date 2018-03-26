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库克：赞赏中国更进一步开放和合作

库克：赞赏中国更进一步开放和合作
2018年03月26日 14:19 新浪科技
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苹果公司CEO库克苹果公司CEO库克

　　新浪科技讯 北京时间3月26日下午消息，“中国发展高层论坛2018年会”于3月24日至26日在北京举行，主题为“新时代的中国”，苹果公司CEO库克出席“凝聚共识，共谋发展”单元并发言。

　　库克在发言中表示，本次论坛讨论的内容反映了中国和全球商业界的合作精神。他赞赏中国愿意更进一步开放，促进更多合作。只要各国、各个公司共同合作，大家就能从中获益。

　　库克表示，很多公司都在支持学生的发展、员工的再教育和环境改善，这是成功的一部分；同时，相互沟通、相互学习，也是各方共同为未来的成功而努力。(轶群)

　　以下为库克发言全文（根据现场口译整理）：

　　库克：谢谢卢迈秘书长，李伟主任。感谢台上的发言嘉宾，我第一次和3位法国的先生们一起在一个台上坐，这是我第一次。

　　中国和全球商业界的合作是我们论坛讨论很重要的话题，我非常荣幸成为今年中国发展高层论坛的共同主席，我想过去的几天，我们讨论的内容恰恰是反映了这样的一种合作精神。我们赞赏中国愿意更进一步打开开放大门，来促进更多的合作。只要我们各国、各个公司共同合作，我们就能从中获益，而作为这样努力的一部分，我知道很多公司都在努力确保他们的增长，他们的发展，不仅让他们的股东受益，还能让他们所在的社区获益，他们正在支持学生的发展，这样他们就有未来公司发展的基础。他们还在支持他们自己的员工，对他们提供再培训，让他们为未来做好准备。同时还在努力确保我们共同的环境是得以改善的，因为我们都属于这个星球，这是我们的道德义务，我们要保护它，也是我们未来投资的环境。

　　另一个我们未来成功的关键要素是要继续做我们在这做的工作，也就是互相分享我们的观点，相互倾听、相互学习。同时，一直保持沟通渠道的畅通，通过对话进一步加强我们之间的关系，共同为未来的成功而努力，而且我们还能创造这样的环境来促进创新、培育新的企业。再一次感谢各位，各位参与了过去几天论坛的活动，我们也分享了很多大家的真知灼见，我也要特别感谢李伟主任和卢迈秘书长，感谢你们举办了中国发展高层论坛，让这个论坛如此成功，在全世界都找不到第二个这么成功的论坛，我要祝贺你们，再次感谢！

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