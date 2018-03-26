李彦宏：无人车3-5年内将实现开放道路运行

新浪财经讯 3月26日消息，中国发展高层论坛2018年会于3月24至26日在北京钓鱼台国宾馆举行。百度集团董事长李彦宏在今天的演讲中表示，3-5年，无人驾驶车就将真正进入开放道路运行的状态，他认为无人驾驶其实是更安全的一种方式。

对于此前公众关注的Uber无人驾驶车的事故，李彦宏无奈称，俗话说“人咬狗是新闻，狗咬人不是新闻”，中国每天汽车事故会导致500人死掉，Uber有一辆车撞死一个人，全世界就非常非常关注了。

李彦宏今天在演讲中提到，过去5年中国经济高速成长，互联网+起了很明显的推动作用，但是当前互联网的增长速度也遇到了一些问题。

他指出，每年互联网人口增长速度低于GDP增长速度，人口红利逐渐消失甚至没有了，每个人上网时间也就3、4个小时，时长、人口不再增长，互联网本身增长动力是什么？这变成一个很大的问题。再者，现在中国电子商务非常发达，但其实网上推广零售的成本和线下推广的成本现在已经差不多了，有些时候网上还要更贵一些。

新的动力是什么？李彦宏认为是人工智能。

作为人工智能的一部分，无人驾驶技术受到极大关注。按照李彦宏的观点，无人驾驶是一个很大的产业，在中国是十万亿的产业，相当于GDP的六分之一、七分之一。中国也非常愿意利用新的技术，当前中国的无人车无论是研发还是制造，都处于比较领先的位置。

李彦宏坦言，当前，无人驾驶在开发道路没有成熟到可以摆脱司机的地步，但它本身技术成长的速度是非常快的，每一天都有新的进步。

李彦宏认为3-5年，无人车将真正进入开放道路运行的状态，他认为自动驾驶会是一个更加安全的出行方式。

此前，有新闻称，Uber无人驾驶汽车发生车祸，导致一名女子死亡

对此，李彦宏无奈表示，无人驾驶出一个事故大家都会非常关注。他举了个例子，类似于人咬狗是新闻，狗咬人不是新闻。中国每天因为汽车事故500人会死掉，Uber有一辆车撞死一个人，全世界都非常非常关注。

他断定：“随着时间的推移，人们会越来越习惯于或者说越来越认识到自动驾驶其实是比人类的驾驶会更安全一些。”

李彦宏在现场播放了一段百度无人驾驶汽车如何避让小动物的视频。他说，如果前方有小动物，车子完全可以检测到并停下来。（新浪财经 徐雯）