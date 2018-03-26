广告商纷撤广告 数据泄露时间后FB如何安抚金主？

新浪科技讯 北京时间3月26日早间消息，因外部公司采用不正当手段泄露数以千万计Facebook用户数据，引发广告商对社交媒体平台的忧虑，少数商家暂停了与Facebook的广告合作。

最近几天，Facebook的高管们已经出马，与包括WPP、电通集团（Dentsu）等一些广告贸易机构、营销人员和专业广告公司接洽。

据一位知情人士透露，Facebook公司也向群邑媒介集团（GroupM）等广告机构保证，后者的客户数据并没有受到影响。营销公司将数据更新上传到Facebook平台，有助于直接将广告发送到不同的受众群体。

不过，几家营销公司——包括德国第二大银行德国商业银行、火狐浏览器的所有者Mozilla公司、无线扬声器制造商Sonos公司，以及汽车配件商店Pep Boys表示，他们正从Facebook撤下广告，有的只是暂时性的，因为该社交网络公司正在展开调查，对数据隐私加以控制。

Facebook上周五表示：“广告客户希望我们帮助他们发展业务。他们知道对人们而言，Facebook信息的可信度是多么重要，我们决心重拾信任。本周我们与之商讨的大多数业务客户都对我们为更好地保护人们的数据所采取的举措感到满意，他们相信我们会对这些挑战作出反应，从而成为更好的合作伙伴和企业。”

Facebook股价上周五收盘下跌3.3%，一周下跌14%。

在这场风波之后，Facebook要面对几位观众，其中包括监管机构和消费者，安抚好其花费几乎相当于整个公司总体收入的广告合伙人也是重中之重。根据eMarketer公司的测算，Facebook是美国第二大数字广告机构，占有大约20%的市场份额，稳居头把交椅的是谷歌公司，市场份额为37%。

营销公司和Facebook之间的冲突由来已久，这次争论是最新一页。在过去一年中，广告商曾经对Facebook公司提供的广告收视率数据的可信度心生疑惑，Facebook已经承认几项指标存在问题，表示将努力修正。

许多广告商私下表示，他们愿意在最新的数据处理争端之后继续留在社交平台上，同时密切关注局势变化，主要是为了观望危机的爆发会否引起Facebook用户的大批离去。

消息人士称，上周四，在由宏盟媒体集团（Omnicom Media Group）举办的一次活动中，Facebook公司全球营销副总裁卡洛琳·艾弗森（Carolyn Everson）列举了该公司正在采取的几项解决方案，包括招聘法务审计公司，对收集大量用户数据的应用程序加以审查。

她向宏盟的客户以及房间内的广告买家表示，最近的数据隐私问题主要涉及多年前的应用程序开发商。

艾佛森上周五在接受另一项采访时说，Facebook计划推出一些营销举措，以便让平台上的用户放心。新闻流即将具备一项新功能，列出有权访问用户数据的所有App的详细介绍，用户可以选择拒绝App访问。她说，与此同时，Facebook会做更多工作，“每天沟通数百万次，以保证社交平台被用于正当目的。”

Facebook不会将个人数据直接交给广告商，而是将其集中到广告投放工具上。营销人员可以与Facebook分享自己的客户数据，以便为他们的客户或具有类似特征的受众提供更多广告。Facebook告诉宏盟集团，为了回应后者的要求，用户名单是匿名的，包括Facebook在内，任何人都无法看到用户的个人信息。

“我们必须保护人们的隐私，因为说到根本，我们的业务要建立在信任的基础上，”艾佛森女士在谈到Facebook对于广告客户的数据政策时如是说。

在过去的一周里，这场争论导致了Facebook股价下挫，外界强烈呼吁政府加大监管力度。许多用户在Twitter上发帖，宣称将放弃Facebook平台，该公司一直在努力挽回声誉，挽留用户。

在Facebook网上，埃隆·马斯克旗下Space X和特斯拉两家公司的网页已被删除，因为上周五有网民呼吁亿万富翁采取行动。

“人们真的非常生气和难过，”一位机构高管说，他的机构将密切关注Facebook的用户基数是否大幅下降。这位高管说，另一个问题是消费者会否放弃在该平台上共享信息，这可能会降低Facebook作为营销工具的实力。

一些广告客户担心网民对Facebook的强烈反对可能导致高科技公司出台更多规定，也会影响他们收集用户数据的能力，这将限制广告商在社交平台上针对目标受众进行营销的能力。

“如果因为诸如政治亲和力、收入或财富的积累、或种族/年龄/性别等一些规定，广告商突然无法针对某些用户，他们就不得不寻找其他选择，”詹姆斯·道格拉斯（James Douglas）说，他在隶属于Interpublic Group of Cos的数字机构Reprise担任媒体主管。

广告商还担心Facebook对用户数据访问途径的审查，可能最终将营销人员多年来为更好地衡量广告受众数量和平台运作效果所做的努力付之一炬。广告商们强调，他们希望得到的是匿名的、汇总的信息，无意侵犯用户隐私。(杨戈)