谷歌CEO皮猜：在AI时代 各界都要支持终生学习

新浪科技讯 3月26日上午消息， “中国发展高层论坛2018年会”于3月24至26日在北京举行，主题为“新时代的中国”，谷歌公司首席执行官桑德尔·皮猜（Sundar Pichai）出席“创新引领未来：商业领袖的洞见”单元并发言。

皮猜在演讲中重点谈人工智能（AI）技术。他说，继个人电脑（PC）、互联网和智能手机之后，人工智能是将成为下一个改变人们生活的重要技术。

皮猜表示，谷歌一直认为开放平台有助于发展技术，比如开放的Android平台建立起繁荣的生态，有众多开发者和应用在其中。对于中国来说，Android平台不仅帮助小米华为等企业成长，还通过各种应用改变了人们的生活。因此，谷歌也会开放AI平台，以促进技术发展。

皮猜说，AI的发展需要各界大量工作，“没有一个国家、没有一个产业能够单独的完成这项工作，每个人都应该参与其中。”而在这方面，中国已经参与了很多，中国科学家为全球的学术期刊做了很多AI相关的研究，社会组织等和各界人才都对AI开发做出很多努力。

“中国在人工智能研究方面影响非常大，”桑德尔·皮猜指出，在AI开发当中，谷歌希望和世界上最好最尖端的人才合作，因此谷歌在北京建立AI研发中心。在中国，谷歌也有很多成功的AI应用案例，比如说中国的围棋，因为人工智能加持的AlphaGo，让人们对围棋又重新有了兴趣。

在被问到AI对就业的冲击问题时，皮猜表示，这是非常复杂的话题。但可以确定的是，学会一项技能就受用终生的日子已不再存在，政府、学界、企业和个人都需要去支持持续学习、终身学习。(轶群)

以下为皮猜演讲全文（根据现场口译整理）：

各位早上好！

非常高兴来到中国，也非常高兴看到大家对于科技表现出的乐观情绪，非常感谢大家邀请我来参加今天的活动，与这么多嘉宾共聚一堂。

关于计算行业非常令人感到欣喜的领域是任何事情都在不断的变化，带来新的机遇和可能性。每十年有个主要的大的变革，在上世纪八十年代初期，计算机或者PC机给我们生活和技术带来了巨大的变化。十年之后，在九十年代，互联网的变革又让我们与信息打交道发生了质的变化，这之后又出现了智能手机，又把所有的知识带到了我们的口袋里。谷歌在过去两个变革中扮演了重要的角色，现在我们正处在第三个转变当中，也就是朝着AI角度的转变。

每次我们都希望创造让每个人使用这些技术，因为我们认为如果每个人都参与才会带来好的结果。举一个例子：Android系统。我们认为手机如果大家共同开发的话将会变得更好，所以我们把Android作为开放平台来开发。T—Mobile G是在2008年推出的，我们后来又推出了差不多超过30多个品牌的几千个应用，发展到现在的80亿个应用，在我们的Android市场。在中国有很多非常不错的OEM企业，包括华为、小米、OPPO、vivo等等，更重要的还有非常生机勃勃的App开发商的社区，中国还有共享自行车、打车等等应用诞生，已经融入人们日常生活。

更让人激动的是，中国开发的东西可以明天在世界任何地方向大家提供。举几个例子，谈到相关应用开发者全球分享的案例，CastBox应用有两位创始人，在两年前就有900万的人在海外使用这个应用，每天都会用。BABY BUS的开发者是一个父亲，他开发这个软件是希望让孩子获得更多的娱乐，现在上百万全球的孩子都在用这个应用，这个应用被翻译成各种语言，他本人获得了上亿美元的收入。我们希望能够在下一个计算革命当中应用到我们之前的经验。

人工智能正在快速改变我们与计算机交往的方式，第一次在我们历史上计算机在帮助人们，而不是逼着人们使用电脑。它的活动或者计算更加基于它的环境和背景，而且能够说我们的语言，用我们的方式思考。发展如此之迅速，以至于人们没有意识到我们在用手机打电话、找照片或者打字的时候，其实他们已经在与人工智能打交道了。

可以举一些例子。人工智能到底给带来什么？如果我们想要了解全球人工智能的潜力，我们必须要全球合作，来充分的发掘人工智能的潜力。两年前，我们开发了一个TensorFlow这样一个应用，让全球的开发者都能使用人工智能，实际上我们已经看到在各个国家、各个行业很多重要的开发者都在用这个应用。

首先是农业领域，我们的食品系统、粮食系统是基于非常专业化的知识，很多知识只有少数人掌握，很难将这些知识规模化，比如说木薯种植，木薯是世界上种植非常广泛的作物，但是非常容易遭受各种各样的虫害，而这种虫害很难发现，必须要非常有经验的专家才能在病虫害的早期阶段检测出来。现在我们可以让农民用手机给这些作物拍照片，通过人工智能，任何人只要有哪怕很便宜的智能手机都能够帮助他监测或者检测到目前的病害。还有荷兰养牛的农户，他们可以用人工智能，在早期发现奶牛身上的疾病，帮助他们尽可能提高奶牛养殖的效率。

其它的领域也是一样，我们用望远镜看宇宙，寻找各种各样新的行星，事实上过程当中我们已经在地球上积累了太多的数据，我们需要更多人梳理这些数据，这些人又需要有相关的经验，去年谷歌和NASA共同用人工智能寻找新的行星，我们事实上已经找到了两个之前被忽略的新的行星，这个月我们把这个项目对所有感兴趣的人进行了开放。

人工智能可以帮助我们找到新的行星，同样人工智能也可以帮助我们找到疾病，能够帮助我们医生更好的给医生看病，事实上人工智能已经能够帮助我们以更高的准确率定位某些癌症的细胞，这也能够让我们的医疗保健成本降得更低。

比如一个案例：早期发现糖尿病视网膜病变，这个病变如果早期发现就能避免最终导致的失明，目前全球上百万人都受这样病变的困扰。在2016年谷歌开发了一个神经网络系统的产品，帮助医生早期发现视网膜病变的现象或者症状，今年我们还推出了相关的产品，能够帮助我们提前发现心脏病，这就向我们证明知识可以帮助我们解决很多问题，在开放的社会，解决了一个问题，很快就可以解决其他问题，它们之间相互是关联的。

人工智能当它发展了或者进一步扩大了我们人类的知识经验以后，将会对我们社会带来巨大的影响，将会对各个国家和产业带来巨大变化，没有一个国家没有一个产业能够单独的完成这项工作，每个人都应该参与其中。

中国已经在其中参与了很多，包括如何让人工智能改变我们的未来，中国的科学家在全球的学术期刊当中做了很多贡献，而且对于人工智能的开发作出了很多他们的努力。我们在中国每年有人工智能的大会，为了避开中国的春节把时间改了，因为中国在人工智能研究方面影响非常大，在AI开发当中我们希望和世界上最好最尖端的人才合作，这是为什么我们去年在北京建立了人工智能研发中心。

中国在人工智能方面有大量新的发展，有很多案例，很多案例都来自中国的科技社区，很多的技术涉及到一些传统项目，比如说中国的围棋，它有上千年历史，在中国的围棋大师因为人工智能，对围棋又重新燃起了兴趣，他们和AlphaGo对弈，当然AlphaGo并没有让围棋大师带走知识，而是让他们成为更加厉害的围棋大师，他们也是这种游戏让我们了解如何经深入的发觉人脑的潜力。AlphaGo自从诞生以来，围棋变得更加的丰富多彩，给我们带来了更多新的可能性，这也是这个技术的能力，能够让世界各地的人们进一步推进他们能力的极限。

这是在计算以及在技术方面非常了不起的时代，我非常荣幸能够跟一些科学家，跟研究人员、跟科研人员、围棋选手、跟开发人员一起合作，以及在座的各位，我相信最好的时代马上要到来。

谢谢！

以下为主持人和皮猜问答环节内容（根据现场口译整理）：

主持人：您刚才讲到AI影响了医疗、影响了农业，我觉得有这样一种颠覆式的技术在未来十年里，哪一些行业会主要受影响？我觉得它是一个非常广的范围。数据会通过AI被改造，我觉得对于这个转型是没有一个边界的，我觉得比较让人振奋的是，从我们工作中再去开始把这样的技术运用到各个行业的时候，我们意识到这只是早期，比如像教育、制造、能源、保险，你可以想到的各个行业，我觉得都是很适用的领域，这个时间表你有一个考虑吗？就这样的机构、这样的行业，以及在这个行业里的公司，我们应该怎样去思考，比如未来五年需要做这样的改变或者转型吗？还是十年。

皮猜：我在技术行业时间很长了，我知道不能预测未来。可能很多行业现在都已经在做部署，比如说上到云，这是非常基础性的变化，这个变化已经开始发生，很多公司都已经站在前沿，这是一个非常强大的转型。我觉得那些可能更综合性的行业已经开始用AI的技术，比如医疗——电子医疗、数字化医疗，我们也在看AI怎么帮助成像等等，所以没有非常明确的时间表，但是已经在发生。

主持人：讲到研发，你们收入有多少投入研发，你们谷歌大概的投入是什么？

皮猜：我们的研发力量还是非常雄厚的，我们投了很多的现金流到这部分工作里。不是说所有工作都要去花钱，量子计算可能是更多要找到合适的专家、专才，需要这些合适的博士生、博士后。

主持人：我们上个环节讲到了对工人技能的影响，可能会把他们颠覆掉，那对于现有的劳动大军的技能再培训以及转岗，你们怎么看呢？

皮猜：我觉得这是非常复杂的话题。但是有两点：第一，去教自己一项技能，然后你一生就受用的日子已经不再存在了，政府、学界、企业我们都需要去支持这种所谓的持续学习、终身学习。我知道在美国IT方面配套的工作还是非常多，你可以在一年左右的时间里培训他们，然后能够达到比如说中等平均的工资水平，所以这是一个例子，你可以对现有的工人做技能培训。可能我们需要一些具有深厚专业知识的人员，比如说未来去读片的医疗人员，可能会更多地交给机器人去做，医生会有更多时间跟患者聊他们的病情，而成像、读片就交给机器，或者很多人可以在机器的辅助下成为这部分工作的人员。不管是做数据分析还是其他的功能，可能需要的技能会比较初级，不一定说一定做这项工作，你现在就需要有非常深厚的知识，可以通过机器来辅助。在相互配合的基础上，我们未来会有更多的工作机会，当然这个工作机会也会很不一样，社会要去做适应，我们可以有各种方法支持新的劳动大军，随着时间的推移，我们还是能够调试到位的，我觉得需要一些时间。