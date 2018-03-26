Uber向Grab出售东南亚业务 获后者27.5%股份

新浪科技讯 北京时间3月26日上午消息，彭博社报道，Uber将其东南亚业务出售给竞争对手Grab，并获得后者27.5%的股份，CEO也将加入Grab董事会。Grab将接管Uber在柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南的运营业务及资产。

这笔交易是东南亚出行行业有史以来规模最大的一笔。交易后，Uber将继续运营两周，以保证平台司机的平稳过渡。

对Grab联合创始人及CEO陈炳耀来说，在东南亚快速发展的网约车市场，停止与Uber之间的竞争意味着激烈的价格战结束。此前，两家公司一直在努力开拓更多东南亚城市。东南亚总人口达到6.2亿。

Uber新任CEO达拉·科斯罗沙西（Dara Khosrowshahi）一直在努力整顿公司财务，为明年的IPO（首次公开招股）做准备。自9年前成立以来，Uber已经烧掉了107亿美元资金。如果撤出东南亚市场，那么将有助于该公司提升利润。科斯罗沙西在上月访问亚洲时表示，将致力于日本和印度等关键市场。

今年1月，软银成为了Uber最大的股东。当时就有猜测认为，软银将鼓励其投资的共享出行创业公司减少竞争。目前，软银还持有滴滴和印度Ola的股份。在印度市场，Ola也与Uber存在竞争关系。

目前，Grab在新加坡、印尼、菲律宾、马来西亚、泰国、越南、缅甸和柬埔寨的178座城市提供服务，应用下载量已超过8100万。